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Microsoft переживает из-за нехватки игр для всей семьи в библиотеке Xbox и вынашивает планы экспансии на хромбуки

Глава Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) обсудил с изданием GameReactor недостаточное количество игр от Xbox Game Studios и планы по расширению сервиса Xbox Game Pass за пределами ПК, Xbox и Android.

Спенсер признал, что в конце жизненного цикла Xbox 360 и первые годы существования Xbox One компания не инвестировала достаточно средств в творческие возможности своих студий, что нанесло ущерб в долгосрочной перспективе. Однако Microsoft работает над тем, чтобы это исправить.

«Проблема с производством игр в том, что на это уходит много времени, поэтому, если вы недостаточно инвестируете, игры фактически не появятся в следующем году или даже в следующие два года. Они могут появиться разве только через три, четыре или пять лет», — сказал он.

Недостаток инвестиций Спенсер ощущал ещё во времена, когда был руководителем Microsoft Studios. К счастью, повышение до главы игрового подразделения Xbox и назначение на пост исполнительного вице-президента Microsoft помогли ему оптимизировать бизнес и получить нужные средства для создания нового контента.

Позже в ходе обсуждения глава Xbox добавил, что считает «щелью в броне» отсутствие контента с рейтингом E («Для всех») или игр с большой популярностью, вроде Fortnite, в текущем наборе игр Xbox. Восполнение этого пробела является первоочерёдной задачей для Microsoft.

Спенсера также спросили о возможном расширении сервиса Xbox Game Pass на другие платформы.

«Я думаю, что для нас всё дело в приоритетах и в привлечении большего числа игроков, — сказал он. — Итак, после Xbox мы сначала перешли на ПК, потому так мы могли бы достичь многих игроков, у которых нет Xbox. Затем мы перешли на мобильные устройства, потому что на планете миллиард телефонов Android. Это значительно больше, чем любая консольная база игроков. У нас все ещё есть в планах iOS, и мы перейдём к ней в какой-то момент. И мы всё ещё работаем над некоторыми технологиями для ПК, для потоковой передачи и для перехода на iOS. И я думаю, что, как только мы с этим закончим, то рассмотрим другие варианты».

Следует понимать, что другие варианты в этом контексте — это смарт-телевизоры и Chromebook, а не Nintendo Switch или PlayStation.

«Существуют умные телевизоры, Chromebook, FireTV. Нам предстоит ещё многое обсудить. Мы расставим приоритеты в зависимости от того, где найдём больше всего новых игроков, которым мы могли бы давать контент, — сказал Спенсер. — Мне нравится Switch, я люблю PlayStation. Честно говоря, я думаю, что они проделали потрясающую работу для индустрии. Я не уверен, что [эти платформы будут следующей целью для нас], но [в будущем] я могу быть открыт и для этих обсуждений».

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Игры для Android, Игры для iOS, Xbox, PlayStation, Nintendo, Облачные игровые платформы,
Теги: xbox game studios, microsoft, xbox game pass, xcloud
xbox game studios, microsoft, xbox game pass, xcloud
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