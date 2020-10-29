Летающий автомобиль PAL-V Liberty получил разрешение на передвижение по дорогам Евросоюза

Голландская компания PAL-V объявила, что её летающий автомобиль Liberty получил разрешение от Управления транспортных средств Нидерландов, позволяющее ему перемещаться по дорогам общего пользования на территории Евросоюза.

Особенность Liberty в том, что он способен не только ездить по дорогам, но при необходимости готов подняться в воздух. По данным разработчика, процесс подготовки автомобиля к полёту занимает 5-10 минут, а для взлёта необходима площадка длиной не менее 180 метров. При этом посадить необычное транспортное средство можно на площадке протяжённостью всего 30 метров.

Как в воздухе, так и на дороге максимальная скорость Liberty равна 180 км/ч. В конструкции предусмотрены два двигателя, один из которых используется для езды, а второй — для полётов. Транспортное средство работает на бензине и может проезжать без дозаправки до 1315 км. В воздухе Liberty способен находиться более 4 часов, преодолевая за это время до 500 км. Без учёта топлива летающий автомобиль весит 664 кг. В конструкции предусмотрен топливный бак, вмещающий 100 литров бензина.

Стоит отметить, что полученное разрешение на езду по дорогам общего пользования касается только одного автомобиля Liberty. В дальнейшем Транспортное управление Нидерландов должно удостовериться в том, что PAL-V способна гарантированно производить автомобили, соответствующие единому стандарту качества. После этого компания сможет запустить серийное производство и первые экземпляры Liberty отправятся к покупателям.

По данным PAL-V, компания уже получила 30 предварительных заказов на покупку Liberty от жителей Нидерландов. Удивляться небольшому количеству желающих приобрести летающий автомобиль не приходится, поскольку его прейскурантная цена немногим не дотягивает до €500 тыс.