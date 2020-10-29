В «выживалке» Grounded появится глубокий пруд и умеющие плавать пауки

Студия Obsidian Entertainment объявила о том, что в следующем месяце приключенческий экшен Grounded получит крупное обновление. На этот раз крошечные выживальщики отправятся в мрачную бездну пруда во дворе.

В ноябре пруд будет обновлён. Он наполнится жизнью и станет потенциально более опасным для исследования. Игроки в нём также встретят огромного карпа кои — одноглазую рыбу, которая представляет большую угрозу для крошечных ребят. Помимо неё в пруду будут и другие представители подводной жизни, а также пауки.

В пруду игроки смогут найти различные награды и раскрыть секреты, которые таятся глубоко на дне водоёма. Чтобы отправиться туда, придётся создать новое снаряжение: ласты, водолазную маску, дыхательный аппарат и подводное оружие. Кроме того, строительство станет несколько разнообразнее — дом на берегу пруда можно будет сделать ещё более уютным.

Grounded в настоящее время находится в раннем доступе на ПК и Xbox One.