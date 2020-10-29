Американский регулятор не смог доказать в суде, что Qualcomm нарушала антимонопольное законадательство

Апелляционный суд США в среду объявил о финальной победе Qualcomm в споре с Федеральной торговой комиссией (FTC), отказавшись пересмотреть своё августовское решение. Таким образом, все обвинения Qualcomm в нарушении антимонопольного законодательства оказались окончательно сняты.

В своём кратком постановлении 9-й окружной апелляционный суд США заявил, что не будет заново заслушивать аргументы по поводу того, что компания Qualcomm якобы использовала антиконкурентные методы лицензирования патентов, чтобы сохранить монополию на рынке модемных чипов, соединяющих смартфоны с беспроводными сетями передачи данных.

Напомним, что 11 августа коллегия из трех судей 9-го окружного апелляционного суда США уже заявляла, что FTC не смогла доказать антиконкурентный эффект действий Qualcomm на рынке сотовых чипов. Но после этого FTC подала ходатайство о повторном рассмотрении антимонопольного иска. В нём комиссия обратилась с просьбой, чтобы апелляционный суд США на этот раз провёл слушание по этому делу в полном составе из 11 судей.

«Тот факт, что ни один судья 9-го округа не счёл необходимым рассмотреть аргументы Федеральной торговой комиссии или даже запросить ответ у Qualcomm, подтверждает силу и ясность тщательного анализа и выводов судебной коллегии. Мы благодарим суд за потраченное время и усилия», — прокомментировал решение суда в своём заявлении Дон Розенберг (Don Rosenberg), исполнительный вице-президент и главный юрисконсульт Qualcomm.