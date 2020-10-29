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Ролевой экшен The Ascent перенесли на 2021 год

Студия Neon Giant объявила о переносе выпуска ролевого экшена The Ascent на 2021 год. Об этом сообщается на сайте Xbox. Причины переноса не называются, но разработчики заявили, что хотят выпустить игру «в лучшем виде для Xbox Series».

«Мы хотим выпустить The Ascent в лучшем виде, чтобы пользователи консолей Xbox Series X смогли насладиться повышенной скоростью загрузки, разрешением Ultra HD и скоростью игры. Благодаря этим параметрам каждый момент в этой вселенной будет ощущаться реальным как никогда», — заявили в Neon Giant.

Разработчики подчеркнули, что работа продвигается, и они рассчитывают выпустить игру в 4K с поддержкой 60 кадров в секунду.

The Ascent — это боевик с элементами RPG и видом сверху. События игры разворачиваются в антиутопичном будущем, где крупнейшая планетарная корпорация прекратила свою работу. Из-за этого мир погрузился в хаос, а игроку предстоит разобраться в причинах случившегося. В конце мая сайт IGN опубликовал пятиминутную демонстрацию геймплея игры.

Игра выйдет на ПК, Xbox One и Xbox Series.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Xbox,
Теги: the ascent, xbox
the ascent, xbox
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