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4K при 60 кадрах в секунду: Ubisoft уточнила работу своих игр на PS5 и Xbox Series X

Компания Ubisoft предоставила информацию о том, как Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6, Immortals Fenyx Rising, Riders Republic, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege и For Honor будут работать на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X.

Про Assassin’s Creed Valhalla:

«Полюбуйтесь загадочным северным сиянием Норвегии или величием английского Стоунхенджа в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду на Xbox Series X».

«Игроки PS5 могут погрузиться в потрясающий открытый мир с помощью движка объёмного звука Tempest 3D, а также получат детализированное изображение в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду».

Про Immortals Fenyx Rising:

«Исследуйте стилизованный открытый мир, отображаемый при 60 кадрах в секунду в разрешении сверхвысокой чёткости 4K на Xbox Series X с применением технологии High Dynamic Range для более насыщенных и глубоких цветов на совместимых экранах».

«Погрузитесь в прекрасный открытый мир и ощутите его так, как никогда раньше, благодаря движку объёмного звука Tempest 3D и тактильной отдаче DualSense. Оцените потрясающую графику в 4K и плавный динамичный игровой процесс с частотой 60 кадров в секунду».

Про Far Cry 6:

«Far Cry ещё никогда не выглядела так потрясающе. Восхитительные тропические пейзажи отображаются с частотой 60 кадров в секунду и в разрешении 4K на Xbox Series X и PlayStation 5».

Про Riders Republic:

«Благодаря мощности Xbox Series X вы можете перемещаться по открытому миру по земле или воздуху в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду, что позволяет вам ощутить азарт от каждой гонки, прыжка и трюка».

«Мчитесь по национальным паркам США в разрешении 4K и 60 кадров в секунду [на PlayStation 5]».

Про Tom Clancy’s Rainbow Six Siege:

«Rainbow Six Siege выходит на устройствах следующего поколения. Вы сможете играть в разрешении 4K с частотой 120 кадров в секунду и получить наилучшие впечатления от Siege на консолях».

Про For Honor:

«В игре будет разрешение 4K на Xbox Series X и PlayStation 5 и разрешение 1080p на Xbox Series S. Команда также рада подтвердить, что игровой процесс с частотой 60 кадров в секунду будет доступен для всех консолей следующего поколения в начале декабря, к началу предстоящего сезона For Honor».

Все эти игры поддерживают HDR.

Насчёт Watch Dogs: Legion ранее Ubisoft говорила, что на Xbox Series X и PlayStation 5 игра предложит выбор между разрешением 4K при 30 кадрах в секунду с трассировкой лучей и режимом производительности с 60 кадрами в секунду (разрешение объявлено не было).

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Рубрики: Новости Software, игры, Xbox, PlayStation,
Теги: assassin's creed valhalla, far cry 6, immortals fenyx rising, riders republic, tom clancy's rainbow six siege, for honor, ubisoft
assassin's creed valhalla, far cry 6, immortals fenyx rising, riders republic, tom clancy's rainbow six siege, for honor, ubisoft
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