4K при 60 кадрах в секунду: Ubisoft уточнила работу своих игр на PS5 и Xbox Series X

Компания Ubisoft предоставила информацию о том, как Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6, Immortals Fenyx Rising, Riders Republic, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege и For Honor будут работать на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X.

Про Assassin’s Creed Valhalla:

«Полюбуйтесь загадочным северным сиянием Норвегии или величием английского Стоунхенджа в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду на Xbox Series X».

«Игроки PS5 могут погрузиться в потрясающий открытый мир с помощью движка объёмного звука Tempest 3D, а также получат детализированное изображение в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду».

Про Immortals Fenyx Rising:

«Исследуйте стилизованный открытый мир, отображаемый при 60 кадрах в секунду в разрешении сверхвысокой чёткости 4K на Xbox Series X с применением технологии High Dynamic Range для более насыщенных и глубоких цветов на совместимых экранах».

«Погрузитесь в прекрасный открытый мир и ощутите его так, как никогда раньше, благодаря движку объёмного звука Tempest 3D и тактильной отдаче DualSense. Оцените потрясающую графику в 4K и плавный динамичный игровой процесс с частотой 60 кадров в секунду».

Про Far Cry 6:

«Far Cry ещё никогда не выглядела так потрясающе. Восхитительные тропические пейзажи отображаются с частотой 60 кадров в секунду и в разрешении 4K на Xbox Series X и PlayStation 5».

Про Riders Republic:

«Благодаря мощности Xbox Series X вы можете перемещаться по открытому миру по земле или воздуху в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду, что позволяет вам ощутить азарт от каждой гонки, прыжка и трюка».

«Мчитесь по национальным паркам США в разрешении 4K и 60 кадров в секунду [на PlayStation 5]».

Про Tom Clancy’s Rainbow Six Siege:

«Rainbow Six Siege выходит на устройствах следующего поколения. Вы сможете играть в разрешении 4K с частотой 120 кадров в секунду и получить наилучшие впечатления от Siege на консолях».

Про For Honor:

«В игре будет разрешение 4K на Xbox Series X и PlayStation 5 и разрешение 1080p на Xbox Series S. Команда также рада подтвердить, что игровой процесс с частотой 60 кадров в секунду будет доступен для всех консолей следующего поколения в начале декабря, к началу предстоящего сезона For Honor».

Все эти игры поддерживают HDR.

Насчёт Watch Dogs: Legion ранее Ubisoft говорила, что на Xbox Series X и PlayStation 5 игра предложит выбор между разрешением 4K при 30 кадрах в секунду с трассировкой лучей и режимом производительности с 60 кадрами в секунду (разрешение объявлено не было).