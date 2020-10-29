Ubisoft отказывается от бренда Uplay: вскоре сервис Uplay+ получит другое название

Компания Ubisoft провела ребрендинг службы подписки Uplay+ в преддверии её развёртывания на облачных платформах Google и Amazon. В скором будущем она получит название Ubisoft+.

Uplay+ предлагает последние релизы издателя за ежемесячную плату в $15, но вскоре возможности сервиса расширятся до облачных функций — пользователи смогут играть в предоставляемые проекты через потоковые службы Amazon Luna и Google Stadia.

Запуск бета-тестирования Luna назначен на 10 ноября, а поиграть через Google Stadia можно будет к концу года.

Ранее Ubisoft объявила об объединении Uplay с программой лояльности Ubisoft Club и другими сервисами компании в единую платформу Ubisoft Connect. Судя по всему, издатель окончательно отказывается от бренда Uplay.