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Представлен смартфон Realme C15 Qualcomm Edition с квадрокамерой за $130

Китайская компания Realme, как и было обещано, анонсировала новую модификацию доступного смартфона C15, в которой процессор MediaTek уступил место аппаратной платформе Qualcomm.

Версия Realme C15 Qualcomm Edition несёт на борту чип Snapdragon 460. Он объединяет восемь ядер с частотой до 1,8 ГГц, графический ускоритель Adreno 610 и сотовый модем Snapdragon X11 LTE.

Применён 6,52-дюймовый дисплей HD+ с разрешением 1600 × 720 точек. Эта панель занимает 88,7 % площади фронтальной поверхности корпуса, а защиту от повреждений обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass 3+. В небольшом экранном вырезе установлена 8-мегапиксельная селфи-камера с максимальной диафрагмой f/2,0.

Сзади расположены сканер отпечатков пальцев и квадрокамера. Последняя объединяет 13-мегапиксельный основной сенсор (f/2,2), 8-мегапиксельный блок с широкоугольной оптикой (119 градусов), а также пару 2-мегапиксельных модулей.

В арсенале смартфона — адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5, приёмник GPS/ГЛОНАСС/Beidou, FM-тюнер, 3,5-мм гнездо для наушников и порт Micro-USB. Мощный аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч поддерживает 18-ваттную подзарядку. Габариты составляют 164,5 × 75,9 × 9,8 мм, вес — 209 г.

На устройство установлена операционная система Android 10 с надстройкой Realme UI. Выпущены версии с 3 и 4 Гбайт оперативной памяти, оснащённые флеш-накопителем на 32 и 64 Гбайт соответственно. Цена — 130 и 140 долларов США. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: realme, смартфон
realme, смартфон
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