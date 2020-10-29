Новые испытания, облики и система сообщений: состоялся выход контентного патча для Sekiro: Shadows Die Twice

Издательство Activision на сайте своего официального блога сообщило о выпуске бесплатного контентного обновления для экшена Sekiro: Shadows Die Twice от студии From Software.

Анонсированный ещё в конце июля патч улучшает Sekiro: Shadows Die Twice до издания «Игра года» и добавляет в проект ряд новых функций. Заплатка 1.05 уже доступна для скачивания на всех целевых платформах.

Как было подтверждено ранее, с выходом обновления в Sekiro: Shadows Die Twice появились система внутриигровых сообщений, три костюма для главного героя и два способа сразиться с боссами.

Реванши (они же «Медитация над силой») позволяют вызвать уже побеждённых боссов на повторный бой, а последовательные битвы («Турнир силы») предполагают череду сражений с редкими противниками.

В издательстве также подтвердили, что новыми приёмами в перечисленных режимах обзаведётся не только Гэнитиро: «Пускай они кажутся обманчиво знакомыми, эти битвы доставят проблем даже самым умелым игрокам».

По неподтверждённой информации, контентное обновление также позволяет Sekiro: Shadows Die Twice работать в рамках программы обратной совместимости на PlayStation 5 при 60 кадрах/с.

Sekiro: Shadows Die Twice доступна на PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One и в Google Stadia. Версия для облачного сервиса Google в честь премьеры продаётся по специальной сниженной цене.