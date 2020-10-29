Halo Infinite лишилась ещё одного руководителя разработки

Руководитель 343 Industries Крис Ли (Chris Lee) в интервью Bloomberg подтвердил, что больше не возглавляет разработку проблемного научно-фантастического шутера студии Halo Infinite.

Напомним, Ли оказался у штурвала Halo Infinite в августе 2019 года, когда проект и саму 343 Industries неожиданно решил покинуть творческий руководитель Тим Лонго (Tim Longo).

«Я отступил от Infinite и теперь изучаю будущие возможности. Верю в команду и убеждён, что она выпустит отличную игру. Сейчас для меня самое время отойти от дел», — прокомментировал объявление Ли.

С момента назначения на должность Ли был в ответе «за общее творческое видение и производство» игры, однако в результате июльской демонстрации руководство одиночным режимом и мультиплеером поручили другим людям.

Так, создание сюжетной кампании возглавил сценарист и режиссёр роликов оригинальной трилогии Halo Джозеф Стейтен (Joseph Staten), а сетевая составляющая стала вотчиной главы издательского отдела франшизы Пьера Хинце (Pierre Hintze).

Несмотря на отход от Halo Infinite, Ли останется в системе Microsoft — на каком именно посту, не уточняется. В 343 Industries разработчик числится с 2008 года, а должность главы студии он занимает с 2016-го.

Halo Infinite разрабатывается для PC (Steam, Windows 10), Xbox One, Xbox Series X и S. Игра должна была выйти одновременно с запуском новых консолей Microsoft, но в результате многочисленных проблем с проектом релиз перенесли на 2021 год.