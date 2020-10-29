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Профессиональные microSD-карты Lexar Silver имеют ёмкость до 512 Гбайт

Компания Lexar представила флеш-карты с длинным названием Professional 1066x microSDHC/microSDXC Cards Silver Series. Изделия рассчитаны на применение в высокопроизводительных смартфонах, экшен-камерах, дронах с возможностью записи видеоматериалов в формате 4К и пр.

В семействе представлены пять модификаций — вместимостью 32, 64, 128, 256 и 512 Гбайт. Первая соответствует стандартам Class 10, U1, V10 и A1, остальные — Class 10, U3, V30 и A2.

Все новинки способны считывать информацию со скоростью до 160 Мбайт/с. Запись данных осуществляется со скоростью до 70 Мбайт/с у версии на 64 Гбайт и до 120 Мбайт/с у модификаций ёмкостью от 128 до 512 Гбайт.

Карты имеют размеры 11 × 15 × 1 мм. Диапазон рабочих температур простирается от 0 до 70 градусов Цельсия. Комплект поставки включает полноразмерный SD-адаптер.

Цена microSD-карты Lexar Silver на 32 Гбайт составляет $12,99. Версия вместимостью 64 Гбайт обойдётся в $19,99, объёмом 128 Гбайт — в $34,99. Вариант на 256 Гбайт оценён в $59,99. Стоимость модели на 512 Гбайт пока, к сожалению, не раскрывается. 

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Рубрики: Новости Hardware, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры,
Теги: lexar, microsd, карта памяти, флеш-карта, флешка
lexar, microsd, карта памяти, флеш-карта, флешка
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