Глава SoftBank сравнил основателя NVIDIA со Стивом Джобсом по степени влияния

Ежегодное мероприятие SoftBank World в этом году проходило в заочном формате, но это не помешало основателям SoftBank и NVIDIA обменяться не только любезностями, но и своими соображениями по поводу влияния сделки по покупке Arm на всю отрасль информационных технологий.

Масаёси Сон (Masayoshi Son) признался, что решил купить Arm ещё четыре года назад, когда встретился во время делового обеда с главой NVIDIA Дженсеном Хуангом (Jensen Huang). Они ещё тогда обсуждали, какую выгоду можно было бы получить, комбинируя решения Arm и NVIDIA, но только после объединения этих компаний все эти идеи удастся воплотить в жизнь. Основатель NVIDIA добавил, что в Arm его всегда привлекала широкая база клиентов, после получения контроля над британским разработчиком он рассчитывает предложить этим клиентам фирменные технологии искусственного интеллекта, созданные NVIDIA.

Глава SoftBank заявил, что объединение NVIDIA и Arm позволит ускорить распространение технологий искусственного интеллекта в секторе промышленной автоматизации и автомобильном сегменте. Автоматизация процесса управления транспортом превратит труд водителя из профессии в хобби, как заявил Масаёси Сон.

Участники беседы также вспомнили, как четыре года назад обсуждали значимость Стива Джобса (Steve Jobs) для развития отрасли. Созданный им смартфон, как считает глава SoftBank, изменил образ жизни всего человечества. В ближайшие десять лет подобную миссию основатель SoftBank возлагает на главу NVIDIA, но только уже за счёт технологий искусственного интеллекта.