Романтическое приключение Haven выйдет 3 декабря, но не на PS4 и Switch

Независимая студия The Game Bakers (Furi) у себя в микроблоге обнародовала дату и сроки выхода своего романтического приключения Haven для различных целевых платформ.

Haven поступит в продажу уже 3 декабря для PC (Steam, GOG, Windows 10), PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и Xbox Series S. До PlayStation 4 и Nintendo Switch игра доберётся в первом квартале 2021 года.

С чем связана задержка выпуска Haven на двух указанных целевых платформах, в The Game Bakers не уточняют, но заверяют, что трудятся над реализацией этих версий в поте лица.

По случаю анонса даты выхода The Game Bakers также представила новый трейлер Haven. В двухминутном ролике создатели игры задаются вопросом, действительно ли любовь побеждает всё.

Напомним, Haven повествует о двух влюблённых — Ю и Кее, — которые сбежали на забытую всеми планету для поиска своего места в мире. Вместе героям предстоит не только сражаться, но и расти как личностям.

Ранее творческий руководитель The Game Bakers Эмерик Тоа (Emeric Thoa) рассказал, что Haven куда охотнее выдаёт очки опыта не за участие в боях, а за совместное времяпрепровождение.

Haven можно проходить как в одиночку, так и в компании с другим человеком. Кроме того, разработчики подтвердили, что покупатели игры на PS4 и Xbox One получат бесплатный апгрейд до версий для новых консолей.