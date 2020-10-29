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Выход смартфона-раскладушки Samsung Galaxy Z Flip 2 с гибким экраном ожидается весной

В феврале нынешнего года компания Samsung анонсировала раскладной смартфон Galaxy Z Flip с гибким экраном. В следующем году у этого аппарата появится преемник в лице модели Galaxy Z Flip 2.

Изображения Samsung

Изображения Samsung

Оригинальная версия раскладушки оборудована гибким 6,7-дюймовым дисплеем FHD+ Dynamic AMOLED Infinity Flex с разрешением 2636 × 1080 точек. Оснащение включает восьмиядерный процессор, 8 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель на 256 Гбайт и 1,1-дюймовый внешний экран. Основная двойная камера объединяет пару датчиков с 12 млн пикселей.

Росс Янг (Ross Young), основатель и исполнительный директор Display Supply Chain Consultants (DSCC), сообщает, что Samsung не планирует анонсировать смартфон Galaxy Z Flip 2 вместе с флагманскими аппаратами серии Galaxy S21. Последние, по слухам, дебютируют в январе, тогда как презентация Galaxy Z Flip 2 состоится позднее — весной следующего года. Более точные сроки, увы, пока не раскрываются.

На сегодня известно, что новый смартфон-раскладушка получит ряд «любопытных изменений» по сравнению с устройством первого поколения. О чём именно идёт речь, пока не уточняется. По слухам же, увеличится размер внешнего экрана и улучшатся характеристики камер. Новинка, безусловно, сможет функционировать в мобильных сетях пятого поколения (5G). Плюс к этому будут использованы более современные электронные компоненты. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: samsung, samsung galaxy, galaxy, смартфон, раскладушка
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