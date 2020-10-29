Видео: летающий лаваш и пончик для поглаживаний в релизном трейлере Bugsnax

Независимая студия Young Horses, прославившаяся после выпуска своего инди-хита Octodad, обнародовала релизный трейлер следующей игры — комедийного приключения Bugsnax.

Как правило, подобные ролики публикуют за несколько дней до премьеры, однако в случае Bugsnax до выхода игры остаётся ещё две недели — проект станет частью стартовой линейки PlayStation 5.

В рамках двухминутного видео авторы Bugsnax напоминают сюжетную завязку: главный герой по приглашению Элизаберт Мегафиг прибывает на остров, полный съедобных жуков (багснексов). Сама исследовательница при этом куда-то запропастилась.

Трейлер также демонстрирует разнообразие фауны Bugsnax: от морковной змеи и летающего лаваша до сэндвича-сороконожки и пончика, который при желании можно будет погладить.

Помимо поисков Мегафиг, в Bugsnax предстоит заводить друзей среди разумных обитателей острова, а также ловить (для этого есть специальные приспособления) и изучать багснексов.

Bugsnax выйдет 12 ноября текущего года на PC (Epic Games Store), PlayStation 4 и PlayStation 5. Разработчики подтвердили, что обладатели PS4-версии получат издание для PS5 бесплатно и наоборот.

Напомним, Bugsnax станет первой игрой для PS5, которая войдёт в подборку для подписчиков PlayStation Plus: проект будет доступен для бесплатного скачивания с 19 ноября 2020 года по 4 января 2021-го.