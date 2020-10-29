Объёмы поставок продукции AMD в клиентском сегменте выросли на 44 %

Объявление о сделке с Xilinx вынудило AMD выпустить квартальный отчёт на несколько часов раньше, чем обычно, поэтому форма 10-Q с публикацией немного задержалась. Знакомство с этим типом квартального отчёта позволяет понять, какого прогресса AMD добилась в третьем квартале в натуральных показателях, если говорить о поставках продукции в клиентском сегменте.

Напомним, что выручка AMD в сегменте клиентских процессоров и графики в третьем квартале выросла по году на 31 % до $1,7 млрд. Компания поясняет, что этого удалось добиться преимущественно за счёт роста количества поставленных процессоров Ryzen. Совокупное количество условной продукции, объединяющей центральные и графические процессоры для потребительского сегмента, увеличилось в третьем квартале на 44 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средняя цена реализации при этом сократилась на 7 %. Как поясняет AMD, это произошло преимущественно из-за снижения средней цены реализации графических решений Radeon в свете приближения анонса новых видеокарт. По сути, видеокарты существующего поколения просто дешевели и продавались хуже из-за близости анонса преемниц.

На интервале девяти месяцев этого года выручка AMD в клиентском сегменте выросла на 47 % до $4,5 млрд, при этом количество условных единиц продукции увеличилось на 39 %, а средней цене реализации удалось подрасти на 5 %. Впрочем, в данном случае центральные процессоры просто «вытянули» видеокарты, поскольку возросла доля более дорогих моделей Ryzen, а вот не самая удачная фаза жизненного цикла видеокарт Radeon подвела AMD с финансовой точки зрения.