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Для обработки данных от российских ДЗЗ-спутников предлагается использовать нейросети

Российский Научно-производственный концерн «БАРЛ» предложил проект нейросетевой системы, предназначенной для приёма и обработки информации от отечественных спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

Как сообщает ТАСС, передовое решение уже продемонстрировано руководителю государственной корпорации Роскосмос Дмитрию Рогозину. Предполагается, что использование нейронных сетей позволит повысить эффективность анализа данных от ДЗЗ-аппаратов и расширить сферу их применения.

Отмечается, что господин Рогозин недавно посетил концерн «БАРЛ»: на встрече с руководством предприятия обсуждалось развитие государственно-частного партнёрства в области создания современных космических систем ДЗЗ.

«Главе государственной корпорации продемонстрировали принципиально новые разработки "БАРЛ" в области приёма и обработки данных с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли с применением нейронных сетей», — говорится в сообщении ТАСС.

Специалисты концерна «БАРЛ» в числе прочего разрабатывают новейшие аппаратно-программные решения визуализации информации от спутников дистанционного зондирования Земли.

Добавим, что в следующем году Россия приступит к реализации масштабного проекта «Сфера» по формированию многоцелевой космической группировки из более чем 600 спутников. В её состав, в частности, войдут примерно 250 аппаратов ДЗЗ различного назначения. 

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: космос, наука, нейросеть, спутники, земля
космос, наука, нейросеть, спутники, земля
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