Корпус Aerocool Atomic Lite для компактного ПК оснащён 180-мм вентилятором RGB

Компания Aerocool представила компьютерный корпус Atomic Lite, предназначенный для построения компактной игровой станции с материнской платой формата Micro ATX или Mini ITX и графическим ускорителем длиной до 297 мм.

Новинка полностью выполнена в чёрном цвете, а левая боковая стенка изготовлена из закалённого стекла. За сетчатой фронтальной вставкой скрывается 180-миллиметровый вентилятор; сзади изначально установлен кулер диаметром 120 мм. Покупатели смогут выбирать между версиями Atomic Lite-G-BK-V1 и Atomic Lite-G-BK-V2: у первой вентиляторы снабжены фиксированной RGB-подсветкой, у второй — подсветкой с возможностью изменения режимов работы.

Доступны четыре слота расширения. Система может быть оборудована двумя накопителями типоразмера 3,5/2,5 дюйма и ещё одним 2,5-дюймовым устройством хранения данных.

Помимо уже имеющихся вентиляторов, вверху и в области блока питания можно закрепить по два 120-мм кулера. В случае жидкостного охлаждения возможен монтаж фронтального 240-мм радиатора и тыльного радиатора на 120 мм. Ограничение по высоте процессорного охладителя — 158 мм.

Корпус имеет размеры 206,5 × 385 × 353,4 мм. На интерфейсную панель в верхней части выведены два порта USB 3.0, разъём USB 2.0, гнёзда для наушников и микрофона.