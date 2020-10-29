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Утечка: первый скриншот и минута игрового процесса PS4-версии Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Пользователь Twitter под псевдонимом dnomorim поделился скриншотом и геймплейным видео версии супергеройского экшена Marvel’s Spider-Man: Miles Morales для PlayStation 4.

Учитывая характер опубликованных материалов, утечку быстро заткнули, и к моменту публикации данного текста упомянутый ролик можно найти разве что на сторонних видеохостингах.

По словам dnomorim, загрузить геймплейный отрывок ему удалось благодаря стандартной функции «Поделиться» на PS4. Пользователь отмечает, что обычно записывать ещё не вышедшие игры нельзя, но с Marvel’s Spider-Man: Miles Morales это получилось.

Минутное видео содержит полёты на паутине по заснеженному Нью-Йорку — это первая столь продолжительная демонстрация механики в Marvel’s Spider-Man: Miles Morales и дебютные кадры именно PS4-версии.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales на PS4 выглядит почти так же, как оригинальная Marvel’s Spider-Man: новый релиз выдаёт зимний антураж, слегка изменённый интерфейс и самобытность анимаций Майлза.

Напомним, события Marvel’s Spider-Man: Miles Morales развернутся спустя год после финала основной игры: перед Рождеством город оказывается втянут в противостояние энергетической корпорации «Роксон» и преступной группировки «Подполье».

Marvel's Spider-Man: Miles Morales выйдет 12 ноября на PS4 и PS5. Игра поддерживает бесплатный апгрейд для владельцев PS4-версии и перенос сохранений с консоли одного поколения на другое.

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Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, PlayStation,
Теги: marvel’s spider-man: miles morales, insomniac games, sony interactive entertainment
marvel’s spider-man: miles morales, insomniac games, sony interactive entertainment
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