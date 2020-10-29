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SpaceX заменит два двигателя на ракете Falcon 9 перед следующей миссией с экипажем

SpaceX решила заменить два двигателя на своей ракете Falcon 9, которая скоро доставит четырёх астронавтов на Международную космическую станцию. Компания пошла на это, когда обнаружила в двигателях постороннее вещество, которое могло вызвать их запуск раньше, чем необходимо.

SpaceX обнаружила это вещество после того, как один из запусков компании в октяюре был остановлен непосредственно перед взлётом. Тогда старт одной из ракет Falcon 9 компании SpaceX, которая должна была доставить новый спутник GPS для армии США, был отложен всего за две секунды до взлёта. «Это был хороший отказ, — сказал на пресс-конференции вице-президент SpaceX по сборке и надёжности полёта Ханс Кенигсманн (Hans Koenigsmann). — Система сработала именно так, как мы её запрограммировали».

Сегодня SpaceX сообщила подробности: ракета автоматически остановила пуск после того, как два из девяти основных двигателей Merlin попытались заработать слишком рано. Ранний запуск мог вызвать так называемый жёсткий старт, когда различное топливо и жидкости двигателя объединяются в неправильном порядке. Falcon 9 отключилась до того, как это произошло, но такой запуск мог привести к повреждению оборудования. «Это не так уж страшно, но, знаете ли, в большинстве случаев подобное вызывает дребезг при работе двигателя, — отметил господин Кенигсманн. — И это может привести к небольшому повреждению двигателя. В крайних случаях это может привести к большему повреждению двигателя».

После отмены миссии SpaceX проверила двигатели и обнаружила красноватое лаковое вещество, блокирующее предохранительный клапан в обоих двигателях. Он аналогичен лаку для ногтей и используется для обработки поверхностей — вероятно, он остался ещё со времени создания двигателей. Двигатели поступили от одного из поставщиков SpaceX, но точная компания названа не была. «Возможно, этот человек теперь более щедр на чистящую жидкость или что-то ещё, — сказал господин Кенигсманн. — Теперь уже сложно понять причины».

SpaceX заявила, что работает с поставщиком над решением проблемы и в ближайшее время будет более тщательно проверять всё оборудование. После отмены миссии SpaceX также проверила все двигатели в своём парке. Специалисты искали всё, что могло приводить к раннему запуску, и выделили пять потенциально проблемных двигателей на трёх разных ракетах. Два из них были на ракете Falcon 9, которая отправит четырёх астронавтов рамках миссии Crew-1 в ноябре.

SpaceX отметила, что лак был обнаружен в основном на новых двигателях, которые были построены недавно, а не на двигателях, которые уже летали в космос. Сейчас компания находится в процессе замены двигателей перед миссией Crew-1, которая ориентировочно назначена на 14 ноября. На то, чтобы снять двигатели, требуется 2–3 дня, и на замену новыми — такое же время.

До миссии Crew-1 компания должна осуществить запуск совместного европейско-американского спутника под названием Sentinel-6, который предназначен для картографирования Мирового океана. SpaceX обнаружила сомнительный двигатель и в ракете Falcon 9 для этой миссии — его тоже пришлось заменить. Теперь NASA хочет увидеть, как пройдёт этот запуск, прежде чем примет окончательное решение о разрешении о доставке людей к МКС. Запуск Sentinel-6 в настоящее время намечен на 10 ноября с мыса Канаверал.

Между тем, четыре космонавта для миссии Crew-1 уже начали процесс карантина, оставаясь в дома со своими семьями, прежде чем отправиться на более строгий карантин за две недели до полёта.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: spacex, falcon 9, nasa, merlin, crew dragon
spacex, falcon 9, nasa, merlin, crew dragon
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