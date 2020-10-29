Розничные покупатели спасли выручку Western Digital в третьем квартале

Как бы кто ни относился к жёстким дискам Western Digital, предыдущий квартал показал, что её продукция пользуется неизменным спросом у обычных покупателей. Благодаря поставкам HDD и SSD в клиентском сегменте компания смогла заработать чуть больше, чем рассчитывала сама, и прогнозировали специалисты. И хотя отчёт показал убытки, биржа встретила показатели Western Digital не таким стремительным снижением акций, как можно было ожидать.

Тремя месяцами ранее компания прогнозировала, что в период с июля по сентябрь включительно выручка попадёт в диапазон от $3,7 до $3,9 млрд. По факту квартальная выручка Western Digital в отчётный период составила $3,92 млрд (в системе координат компании третий квартал календарного 2020 года — это первый квартал 2021 финансового года). Как видим, реальность оказалась чуть лучше прогноза, хотя произошло как квартальное, так и годовое снижение выручки. Так, год назад за аналогичный период WDC выручила $4,04 млрд или на 3 % больше.

По словам руководства компании, в снижении продаж виноваты «сложности» в мировой экономике и COVID-19. В частности, сильно просели закупки накопителей для серверов. В первой половине года производители серверной продукции и ноутбуков закупали накопители впрок и теперь вместо новых накопителей используют старые запасы. Фактически третий квартал спасли обычные покупатели, которые сидели на карантине или удалёнке, а также любители компьютерных игр и приставок.

По данным Western Digital, за год квартальная выручка от продаж клиентских накопителей HDD и SSD выросла на 20 % с $1,616 млрд до $1,946 млрд. Также этот сегмент рос за счёт увеличения поставок флеш-памяти WDC для смартфонов, особенно с поддержкой 5G. На этом фоне выручка от поставок серверных накопителей сократились за год на 26 % с $1,532 млрд до $1,129 млрд. В сегменте клиентских решений, куда входят коробочные версии продуктов, наблюдается небольшой спад на уровне 5 %. В отчётный квартал выручка на этом направлении составила $847 млн.

Квартальные операционные расходы компании за год сократились на 6 % — до $834 млн. Это благоприятно сказалось на квартальной операционной прибыли, которая из прошлогодних убытков в размере $129 млн превратилась в прибыль в объёме 70 млн. К сожалению, это не спасло Western Digital от убытков по статье получения чистой прибыли. Но этот показатель уменьшился до $60 млн, тогда как год назад компания показала чистые квартальные убытки на уровне $276 млн.

Как прогнозируется, в следующем квартале выручка попадёт в диапазон от $3,75 млрд до $3,95 млрд. От декабрьского квартала хотелось бы лучшего, но похоже, что даже Рождество не спасёт выручку компании.