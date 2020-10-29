3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостисети и коммуникацииОт «Билайна» за год ушёл практически каж...
Новости Hardware

От «Билайна» за год ушёл практически каждый десятый абонент

«Билайн» по итогам третьего квартала 2020-го зафиксировал 7-процентное сокращение выручки по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом говорится в обнародованном сегодня финансовом отчёте.

Сообщается, что сервисная выручка оператора в мобильном сегменте снизилась на 10 % в годовом исчислении. Одной из причин стало резкое (на 68 %) уменьшение дохода от международного роуминга в связи с ограничениями на зарубежные поездки в условиях пандемии. Кроме того, сказалось снижение выручки от контентных сервисов на 21 % год к году — как результат предпринятых мер по борьбе с ненужными клиентам услугами контент-провайдеров.

Абонентская база «Билайна» за год рухнула на 9 %: иными словами, от оператора ушёл практически каждый десятый клиент. Компания связывает это с недостаточным уровнем восприятия качества связи и сервиса в прошлом. Вместе с тем «Билайн» смог несколько стабилизировать ситуацию: количество абонентов почти не изменилось к концу третьего квартала по сравнению со второй четвертью 2020 года.

Число активных пользователей сервиса «Билайн ТВ» в годовом исчислении выросло на 41 %, достигнув 2,5 млн. Клиенты оператора продолжают активно пользоваться услугами домашнего Интернета: в данном сегменте выручка поднялась на 9 %.

«Билайн продолжает реализацию обновлённой клиентоцентричной стратегии, вкладывая значительные ресурсы в модернизацию сети, развитие цифровых каналов обслуживания и создание позитивного клиентского опыта на массовом рынке, сохраняя при этом устойчивый рост бизнеса в B2B-cегменте», — отмечает оператор. 

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Билайн» потратит 2,3 млрд рублей на модернизацию широкополосной сети по всей России
«Билайн» развернул в Санкт-Петербурге демонстрационную 5G-сеть. Её возможности демонстрируются на играх и VR
«Билайн» перестанет навязывать услуги чтобы остановить отток клиентов
Экспериментальные подводные дата-центры Microsoft оказались в восемь раз надёжнее, чем наземные аналоги
Российские операторы связи не захотели ждать отечественное 5G-оборудование
Диапазон нашёлся: 5G в России будет работать на частотах 4,7–4,9 ГГц
Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации,
Теги: билайн, veon, сотовая связь, финансовые результаты, выручка
билайн, veon, сотовая связь, финансовые результаты, выручка
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
AMD представила видеокарты Radeon RX 6000-й серии: Ampere повержен 631
Всех владельцев Merlion (Ситилинк, Позитроника) задержали по уголовному делу 201
Процессоры AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5950X разнесли флагман Intel в тестах CPU-Z 155
Обзор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition: убийца королей 149

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Хакеры добыли ключ шифрования микрокода процессоров Intel. Это упростит реверс-инжиниринг
«Мы тоже люди, как и вы»: разработчики Cyberpunk 2077 начали получать угрозы расправой из-за очередного переноса игры
AMD представила видеокарты Radeon RX 6000-й серии: Ampere повержен
Ведущий производитель электромоторов для HDD инвестирует $10 млрд в тяговые двигатели для электромобилей
Смартфоны Huawei без сервисов Google заняли 10 % российского рынка
Netflix представила Леона и Клэр из нового сериала Resident Evil: Infinite Darkness 58 мин.
Приключение Spirit of the North выйдет на PS5 в улучшенной версии 2 ч.
AMD помогла разработчикам Godfall и DiRT 5 добавить тени с трассировкой лучей, но разница едва заметна 2 ч.
«Это сложно представить»: Тодд Говард о релизе The Elder Scrolls 6 в качестве консольного эксклюзива Xbox 2 ч.
NVIDIA показала трейлер Watch Dogs: Legion с акцентом на трассировку лучей и DLSS 2 ч.
Видео: похорошевшие локации и грозные боссы во втором геймплейном трейлере ремейка Demon’s Souls 3 ч.
Драйвер GeForce 457.09: поддержка Watch Dogs: Legion, DiRT 5, Ghostrunner, другие новшества и масса исправлений 3 ч.
Huawei опубликовала график выпуска бета-версии EMUI 11. Её получат 37 устройств Huawei и Honor 3 ч.
Серия Wizardry вернётся: японская компания Drecom купила авторские права и выпустит новую часть 4 ч.
Киберпанковый Лавкрафт: состоялся релиз мрачного триллера Transient от создателей Conarium 4 ч.
В России стартовали продажи GeForce RTX 3070: жуткий дефицит и неадекватные цены на многие модели 9 мин.
NASA объявило конкурс на лучшие идеи лунных погрузочно-разгрузочных механизмов 17 мин.
LG выпустила смартфон K92 5G с процессором Snapdragon 690 и 64-Мп камерой по цене $360 32 мин.
Владелец TikTok выпустил умную настольную лампу за $120 37 мин.
Четверть выручки AMD за минувший квартал принесли консоли, а 15 % — серверы 52 мин.
Сети 5G сделают гидроэлектростанции Китая умнее и безопаснее 2 ч.
Новая статья: Компьютер месяца. Спецвыпуск: тестируем сборку с GeForce RTX 3070 и сравниваем ее с игровыми системами прошлых лет 2 ч.
Apple увеличила заказы на лидары в связи с высоким спросом на iPhone 12 Pro 2 ч.
Раскрыта необычная конфигурация камеры Samsung Galaxy S21 Ultra 2 ч.
Физика плазмы, добыча ископаемых, турбиностроение, астрофизика и космические корабли: суперкомпьютерный центр СПбПУ отмечает пятилетие 2 ч.