От «Билайна» за год ушёл практически каждый десятый абонент

«Билайн» по итогам третьего квартала 2020-го зафиксировал 7-процентное сокращение выручки по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом говорится в обнародованном сегодня финансовом отчёте.

Сообщается, что сервисная выручка оператора в мобильном сегменте снизилась на 10 % в годовом исчислении. Одной из причин стало резкое (на 68 %) уменьшение дохода от международного роуминга в связи с ограничениями на зарубежные поездки в условиях пандемии. Кроме того, сказалось снижение выручки от контентных сервисов на 21 % год к году — как результат предпринятых мер по борьбе с ненужными клиентам услугами контент-провайдеров.

Абонентская база «Билайна» за год рухнула на 9 %: иными словами, от оператора ушёл практически каждый десятый клиент. Компания связывает это с недостаточным уровнем восприятия качества связи и сервиса в прошлом. Вместе с тем «Билайн» смог несколько стабилизировать ситуацию: количество абонентов почти не изменилось к концу третьего квартала по сравнению со второй четвертью 2020 года.

Число активных пользователей сервиса «Билайн ТВ» в годовом исчислении выросло на 41 %, достигнув 2,5 млн. Клиенты оператора продолжают активно пользоваться услугами домашнего Интернета: в данном сегменте выручка поднялась на 9 %.

«Билайн продолжает реализацию обновлённой клиентоцентричной стратегии, вкладывая значительные ресурсы в модернизацию сети, развитие цифровых каналов обслуживания и создание позитивного клиентского опыта на массовом рынке, сохраняя при этом устойчивый рост бизнеса в B2B-cегменте», — отмечает оператор.