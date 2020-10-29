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Radeon RX 6000 и Ryzen 5000 появились на обновлённых аренах AMD Fortnite

Ещё в сентябре AMD использовала Fortnite, чтобы продемонстрировать будущие графические ускорители Radeon RX 6000 на базе архитектуры RDNA 2. Теперь, когда решения были официально представлены, AMD обновила карты Fortnite, чтобы продемонстрировать как процессоры Ryzen 5000, так и новейшие видеокарты Radeon RX 6000. По этому случаю был представлен и соответствующий трейлер.

AMD также будет проводить трансляции с сегодняшнего дня и до 13 ноября, чтобы отметить свои октябрьские достижения. На карте AMD Battle Arena появилась разобранная версия ускорителя Radeon RX 6000, благодаря чему познакомиться с графическим процессором можно максимально детально прямо в Fortnite.

AMD также разместила на карте с островом огромный процессор серии Ryzen 5000. На этом острове есть как обычный режим схватки, так и головоломка. В режиме головоломки предстоит решать задачи с конечной целью подсветить процессор.

Наконец, теперь появился своего рода город AMD с выдающимся небоскрёбом RDNA-2. Этот город освещает виртуальное ночное небо яркими неоновыми цветами в стиле компании. Карта позволяет играть в режиме «Заражение» с друзьями или случайными людьми. Все новые карты можно увидеть в приведённом трейлере.

Показ продуктов в Fortnite — несомненно, интересный выбор для AMD. Но компания привлекает людей не только необычными картами для популярного боевика в жанре королевской биты. AMD также проводит розыгрыш: люди могут комментировать видео или прямые трансляции, запланированные на сайте AMD, чтобы принять участие в розыгрыше и получить один из 20 процессоров Ryzen 5000, одну из 20 видеокарт Radeon RX 6000 или 200 толстовок и сувениров AMD (полные правила конкурса приведены на особой странице — в частности, там упоминается, что жители России не могут принять в нём участие). Желающие присоединиться к игре могут заглянуть на страницу AMD Fortnite или использовать код Fortnite 8651-9841-1639, чтобы попасть на выбор арен AMD.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик,
Теги: amd, ryzen 5000, radeon rx 6000, rdna 2, fortnite
amd, ryzen 5000, radeon rx 6000, rdna 2, fortnite
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