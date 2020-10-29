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Новости Hardware

Новая статья: Huawei WATCH GT 2 Pro: титановые смарт-часы

Huawei продолжает расширять модельный ряд своих носимых устройств. В этот раз — классическим способом, представляя элитную версию своей отлично себя зарекомендовавшей модели WATCH GT 2.

Про Huawei WATCH GT 2 мы уже писали, как и про упрощенную их ипостась, WATCH GT 2e. Теперь пришла пора версии WATCH GT 2 Pro. Ситуация с ней напоминает обстоятельства выхода наушников Freebuds Pro – когда логика момента изо всех сил намекает на выход очередной номерной версии гаджета, производитель внезапно выпускает новую, старшую, версию уже знакомого устройства.

Подробнее — в нашем обзоре.

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Рубрики: Новости Hardware, объявления и анонсы редакции,
Теги: huawei, смарт-часы
huawei, смарт-часы
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