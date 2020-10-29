Kioxia построит дополнительный завод по производству памяти NAND

Японская компания Kioxia (бывшая Toshiba Memory) сообщила, что весной будущего года на территории производственного комплекса в Иоккаити построит ещё одну фабрику для выпуска памяти NAND-флеш. Объём инвестиций в строительство и оснащение новых мощностей превысит один трлн иен или $9,5 млрд. Это будет крупнейший завод в пользовании компании, площадь которого составит 40 тыс. м2. Инвестиции в новое производство Kioxia разделит с Western Digital.

На северной стороне комплекса в Иоккаити уже ведутся земляные работы. Строительство цехов новой фабрики Fab7 стартует весной 2021 года и закончится весной 2022 года. Потом начнётся второй этап, в ходе которого будет завезено, установлено и настроено промышленное оборудование. На сегодняшний день партнёры в лице Kioxia и Western Digital не готовы говорить о возможностях нового завода. Они будут определены позднее, вероятно, ближе к завершению строительства цехов.

Сегодня Kioxia на рынке NAND-флеш удерживает второе место после компании Samsung. Лидеру рынка принадлежит доля 35,9 %, а Kioxia — 19 %. Новый завод поможет японскому производителю удержаться на второй позиции, ведь под неё уже заложила заряд компания SK Hynix, сообщившая о покупке флеш-бизнеса Intel. Суммарно доля Intel и SK Hynix превышает долю Kioxia, хотя рыночная арифметика далеко не линейная. Тем не менее, японцы решили перестраховаться, а заодно и держаться далеко впереди китайцев, которые собираются активно выходить на рынок флеш-памяти.

Что же, памяти много не бывает. Эта аксиома знакома всем, кто имеет дело с компьютерами, смартфонами и другой умной электроникой. И даже если сейчас вас всё удовлетворяет, можете быть уверенными, пройдёт полгода–год и счастье закончится. Но Kioxia и другие производители памяти не оставят нас наедине с проблемой, в этом можно не сомневаться.