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«МегаФон» разработает спутниковую систему для высокоскоростной передачи данных

«МегаФон» в ближайшее время начнёт реализацию масштабного и дорогостоящего проекта, нацеленного на разработку системы спутниковой связи с высокой скоростью передачи данных.

Исследованиями в соответствующей сфере займётся компания «МегаФон 1440», которая приступит к работе 16 ноября. Эту структуру возглавит Алексей Шелобков: он совместит руководство исследовательской компанией с текущей должностью управляющего директора технологической компании YADRO.

Новый проект предусматривает развёртывание инфраструктуры низкоорбитальных космических аппаратов. Отмечается, что такие спутники позволят передавать информацию с низким уровнем задержки сигнала — от 20 мс. Пропускная способность составит от 50 Мбит/с до 1 Гбит/с.

«Сегодня наземной связью покрыто порядка 35% территории страны, а в зонах с низкой плотностью населения прокладка оптоволокна требует всё более существенных инвестиций. Эти расходы уже сопоставимы с вложениями в спутниковые системы. Единственным способом обеспечения повсеместного покрытия является конвергенция наземной и спутниковой связи», — заявляет оператор.

В течение двух лет на работы в рамках проекта планируется выделить 6 млрд рублей. Эти средства будут направлены на проведение прикладных исследований, создание технических решений и испытания систем.

В частности, исследовательский офис сфокусируется на построении эффективной экономической модели и технологической базы для спутниковых систем, разработает прототипы оборудования — как самих спутников, так и инфраструктурных решений для внедрения технологии на массовом рынке, а также испытает их на земле и в космосе. 

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Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации, на острие науки, космос,
Теги: мегафон, спутниковый интернет, спутниковая связь, спутники, сети
мегафон, спутниковый интернет, спутниковая связь, спутники, сети
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