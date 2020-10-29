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Bravely Default II всё-таки не успеют выпустить до конца 2020 года — игра выйдет 26 февраля

Square Enix в рамках последнего в текущем году выпуска Nintendo Direct Mini: Partner Showcase представила трейлер японской ролевой игры Bravely Default II с точной датой выхода проекта.

Напомним, до недавнего времени Bravely Default II считалась релизом 2020 года, однако упомянутый ролик ознаменовал перенос игры — теперь премьера намечена на 26 февраля 2021-го.

«Изначально мы заявили Bravely Default II на 2020 год, но нам потребовалось больше времени, чтобы сделать этот ролевой опыт наилучшим из возможных», — прокомментировали перенос в официальном микроблоге Nintendo.

В отдельном ролике (прикреплён ниже) продюсер Square Enix Масаси Такахаси (Masashi Takahashi) также рассказал об уроках, вынесенных разработчиками из отзывов о вышедшей в конце марта демоверсии Bravely Default II.

По словам Такахаси, поделиться своим мнением о проекте согласилось более 20 тыс. игроков. Благодаря им в релизном издании Bravely Default II появятся уровни сложности, изменится интерфейс, управление и скорость передвижения монстров.

События Bravely Default II разворачиваются на континенте Эксиллант, где четвёрке героев во главе с юным моряком Сетом предстоит отправиться в «грандиозное приключение» по поиску четырёх Кристаллов.

Bravely Default II предназначается эксклюзивно для Nintendo Switch. Вскоре после презентации нового трейлера в Nintendo eShop стартовали предзаказы проекта — его стоимость составит 4499 рублей.

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Рубрики: Новости Software, игры, RPG, JRPG, Анонс, Nintendo,
Теги: bravely default ii, square enix, nintendo, nintendo direct mini: partner showcase
bravely default ii, square enix, nintendo, nintendo direct mini: partner showcase
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