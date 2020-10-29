Hitman 3 и Control появятся на Nintendo Switch… в виде потоковых игр

Nintendo провела новую презентацию Direct Mini: Partner Showcase, которая показала, как облачные технологии могут помочь графически требовательным играм сторонних производителей работать на весьма скромной гибридной консоли Switch.

В частности, японская компания сообщила, что Control: Ultimate Edition будет доступна на Switch с сегодняшнего дня, а Hitman 3 выйдет позже. Nintendo пометила обе игры как облачные — это означает, что исполняться они будут на удалённых серверах, а не локально, как стандартные проекты для Switch.

Конечно, это означает, что для запуска этих игр понадобится весьма качественное, быстрое и надёжное подключение к Сети. Впрочем, перед покупкой Nintendo предлагает протестировать Control, чтобы потребитель не остался с игрой, которую не сможет запустить на своём подключении.

Если эти облачные версии популярных проектов будут успешными, это может дать Nintendo новый путь для появления новых сторонних игр на Switch. Многие разработчики сейчас переключают внимание на грядущие PlayStation 5 и Xbox Series X. Приставка Switch не может конкурировать по характеристикам даже с PlayStation 4 и Xbox One, не говоря уже об их преемниках. Но облачные вычисления могут дать студиям возможность запускать свои высококлассные игры на Switch.

Кстати, в Японии, где высокоскоростное интернет-подключение достаточно распространено на территории страны, Nintendo уже использовала облачные технологии для запуска Resident Evil 7 и Assassin’s Creed Odyssey на Switch.