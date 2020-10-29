На следующей неделе OPPO представит загадочный 5G-смартфон K7x

Компания OPPO опубликовала тизер-изображение, предвосхищающее скорый анонс нового смартфона с поддержкой мобильной связи пятого поколения: аппарат K7x дебютирует в среду на следующей неделе, 4 ноября.

На тизере показан силуэт задней панели устройства. Видно, что в верхнем левом углу располагается многомодульная камера, заключённая в блок прямоугольной формы с закруглёнными углами. По всей видимости, она объединит четыре оптических компонента.

По слухам, новинка получит 6,5-дюймовый дисплей формата Full HD+ с соотношением сторон 20:9. Устройство будет нести на борту восьмиядерный процессор, не менее 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью от 64 до 256 Гбайт.

Квадрокамера якобы вберёт в себя 48-мегапиксельный основной датчик. Его дополнят два сенсора на 2 млн пикселей и 8-мегапиксельный блок. Селфи-камера позволит формировать 16-мегапиксельные изображения.

Утверждается, что питание обеспечит весьма мощная аккумуляторная батарея — ёмкостью 5000 мА·ч. Смартфон будет поставляться с операционной системой Android 10.