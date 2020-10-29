3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостимобильные телефоны, смартфоны, сотовая с...На следующей неделе OPPO представит зага...
Новости Hardware

На следующей неделе OPPO представит загадочный 5G-смартфон K7x

Компания OPPO опубликовала тизер-изображение, предвосхищающее скорый анонс нового смартфона с поддержкой мобильной связи пятого поколения: аппарат K7x дебютирует в среду на следующей неделе, 4 ноября.

На тизере показан силуэт задней панели устройства. Видно, что в верхнем левом углу располагается многомодульная камера, заключённая в блок прямоугольной формы с закруглёнными углами. По всей видимости, она объединит четыре оптических компонента.

По слухам, новинка получит 6,5-дюймовый дисплей формата Full HD+ с соотношением сторон 20:9. Устройство будет нести на борту восьмиядерный процессор, не менее 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью от 64 до 256 Гбайт.

Квадрокамера якобы вберёт в себя 48-мегапиксельный основной датчик. Его дополнят два сенсора на 2 млн пикселей и 8-мегапиксельный блок. Селфи-камера позволит формировать 16-мегапиксельные изображения.

Утверждается, что питание обеспечит весьма мощная аккумуляторная батарея — ёмкостью 5000 мА·ч. Смартфон будет поставляться с операционной системой Android 10. 

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Беспроводные наушники OPPO Enco X созданы совместно с производителем высококлассной акустики Dynaudio
Смартфон OPPO A15 получил 6,52" дисплей HD+ и батарею на 4230 мА·ч при цене $200
Oppo хочет стать третьим по величине производителем смартфонов в Европе, заняв место Huawei
Huawei Kirin 9000 протестировали в AI Benchmark: почти втрое производительнее Snapdragon 865+
Xiaomi представила Redmi K30S — флагманский 5G-смартфон со 144-Гц экраном и Snapdragon 865 по цене от $390
Видео: керамическое стекло iPhone 12 успешно прошло ряд испытаний на прочность
Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: oppo, смартфон
oppo, смартфон
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
AMD представила видеокарты Radeon RX 6000-й серии: Ampere повержен 586
Всех владельцев Merlion (Ситилинк, Позитроника) задержали по уголовному делу 199
Процессоры AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5950X разнесли флагман Intel в тестах CPU-Z 155
Обзор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition: убийца королей 146

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
AMD представила видеокарты Radeon RX 6000-й серии: Ampere повержен
«Мы тоже люди, как и вы»: разработчики Cyberpunk 2077 начали получать угрозы расправой из-за очередного переноса игры
Новая статья: Huawei WATCH GT 2 Pro: титановые смарт-часы
Ведущий производитель электромоторов для HDD инвестирует $10 млрд в тяговые двигатели для электромобилей
Хакеры добыли ключ шифрования микрокода процессоров Intel. Это упростит реверс-инжиниринг
Square Enix рассказала о мире и персонажах Final Fantasy XVI 5 мин.
«Лаборатория Касперского»: количество DDoS-атак в 3 квартале 2020 года выросло в полтора раза 11 мин.
Vivo официально подтвердила, что выпустит Origin OS на замену Funtouch OS 15 мин.
Более 1100 веб-сайтов перестанут открываться в Internet Explorer в ноябре 18 мин.
Grasshopper показала геймплей No More Heroes 3 и выпустила первые две части серии на Switch 59 мин.
«До встречи в пустоши, рейнджеры»: к Wasteland 3 приобщилось более миллиона игроков 2 ч.
В России создали нейросеть, определяющую коронавирус по звуку кашля 2 ч.
Bravely Default II всё-таки не успеют выпустить до конца 2020 года — игра выйдет 26 февраля 4 ч.
Hitman 3 и Control появятся на Nintendo Switch… в виде потоковых игр 4 ч.
Radeon RX 6000 и Ryzen 5000 появились на обновлённых аренах AMD Fortnite 4 ч.
Космическая цена: металлический астероид Психея оценили в 10 квинтиллионов долларов США 7 мин.
Улучшенный костюм в горошек от Zozo позволит измерить параметры тела для заказов одежды онлайн 21 мин.
Huawei подвела итоги работы девяти месяцев 2020 года 35 мин.
EKWB показала водоблоки для видеокарт AMD Radeon RX 6000 и процессоров Ryzen 5000 43 мин.
В Москве организуют тестирование беспилотников для доставки грузов 54 мин.
Xiaomi выпустит доступный лэптоп Mi Notebook 14 с процессором Intel Core i3 57 мин.
AMD готовит открытую кроссплатформенную альтернативу NVIDIA DLSS 58 мин.
Radeon RX 6800 XT оказалась на 25 % медленнее, чем GeForce RTX 3080, в аппаратной трассировке лучей 2 ч.
Microsoft заявила, что настоящая архитектура RDNA 2 — только в Xbox Series X и S. Но как же PlayStation 5? 2 ч.
Появилось видео распаковки дрона DJI Mini 2 — возможности Mavic Air 2 при массе до 250 грамм 3 ч.