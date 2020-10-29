Появилось видео распаковки дрона DJI Mini 2 — возможности Mavic Air 2 при массе до 250 грамм

Популярный производитель дронов DJI в последнее время фигурирует в новостях в связи с планами по запуску нового мини-дрона, который будет называться Mavic Mini 2. Неанонсированный продукт недавно засветился на сайте американского розничного магазина электроники Adorama, а теперь и вовсе появились ролики с его распаковкой, тестом и основными характеристиками.

Видео на YouTube показывает розничную коробку и дрон, а также аксессуары внутри коробки. Любопытно, что устройство будет называться DJI Mini 2, а не Mavic Mini 2. То есть компания пошла по пути Osmo Pocket — вторая версия этой камеры-стабилизатора тоже получила более лаконичное название DJI Pocket 2. Видимо, производитель хочет отделить свои сверхкомпактные дроны от более дорогих моделей серии Mavic.

Но куда более интересны ключевые характеристики DJI Mini 2 — компания умудрилась добавить в очень лёгкий корпус (заявленный вес с картой microSD и батареей — 242 грамма, то есть регистрация дрона по российскому законодательству не требуется) поддержку связи Ocusync 2.0, работающей на расстоянии до 10 км (в нашем стандарте CE — до 6 км), и возможность съёмки в разрешении 4K.

Основные характеристики следующие:

объектив с 24-мм ЭФР (83 °), диафрагмой f/2,8 и фиксированным фокусным расстоянием от 1 метра до бесконечности;

диапазон ISO от 100 до 3200;

скорость работы электронного затвора от 1/8000 до 4 с;

максимальный размер фотографий — 4000 × 3000 (о поддержке RAW пока ничего не известно и вряд ли она присутствует);

поддержка съёмки 4K при 30 кадрах/с или 1080p при 60 кадрах/с (режима HDR также не стоит ждать);

зарядная ёмкость литий-полимерной батареи 2250 мА·ч и время полёта в воздухе до 31 минуты;

устойчивость к ветру небольшая: 8,5–10,5 м/с;

3-осный механический стабилизатор;

поддержка панорамных съёмок, автоматических видео и интеллектуальных режимов (поддержки Active Track нет, как и режима Waypoint для полёта по заранее заданной программе).

Среди других особенностей можно отметить наличие нового пульта, который мы впервые видели в Mavic Air 2, и это неудивительно, учитывая наличие Ocusync 2.0.

По сути, китайская компания умудрилась упаковать в сверхкомпактный корпус основные возможности Mavic Air 2. Отсек батареи закрывается крышкой, поэтому отсутствует даже призрачная вероятность выпадения аккумулятора в воздухе.

В распаковке, очевидно, участвует расширенный комплект DJI Mini 2 fly more, потому что помимо обычных кабелей и прочего мы видим чехол, три батареи и общий зарядник для них. Напомним: судя по засветившимся ранее данным, DJI Mini 2 будет стоить $449 — на $50 больше, чем Mavic Mini. А комплект Mavic Mini 2 fly more с дополнительными батареями и аксессуарами подорожает до $599 вместо $499 у оригинальном модели.