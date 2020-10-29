В ноябре в России поступит в продажу обновлённый смартфон HUAWEI P smart 2021

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В следующем месяце в России стартуют продажи обновлённого смартфона HUAWEI P smart 2021. Новинка отличается современным дизайном, ёмкой батареей и рядом усовершенствованных функций.

HUAWEI P smart 2021 оснащён 6,67-дюймовым экраном с разрешением 2400 × 1080 пикселей и сертифицированным TÜV Rheinland режимом защиты зрения, позволяющим снизить нагрузку на глаза во время длительного чтения и веб-серфинга.

Смартфон получила основную камеру на базе четырёх модулей, включая основной 48-Мп сенсор с диагональю ½ дюйма, а также сверхширокоугольный объектив с 8-Мп модулем и углом зрения 120°, 2-Мп сенсор для макросъёмки и 2-Мп модуль для определения глубины сцены. В сочетании с интеллектуальными алгоритмами основная камера обеспечивает высокое качество снимков. Разрешение фронтальной камеры с поддержкой ИИ равно 8 Мп.

Ёмкость батареи равна 5000 мА·ч. Благодаря поддержке технологии ускоренной зарядки HUAWEI SuperCharge мощностью 22,5 Вт, всего десяти минут зарядки достаточно для просмотра видео в течение двух часов. Продолжительность работы смартфона от одного заряда достигает 23 часов в режиме воспроизведения видео.

Ёмкость флеш-накопителя смартфона равна 128 Гбайт. Её можно увеличить с помощью карты памяти объёмом до 512 Гбайт.

Для разблокировки устройства используется сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания на боковой поверхности смартфона. Новый HUAWEI P smart 2021 работает под управлением EMUI 10.1.

Обновлённый смартфон HUAWEI P smart 2021 поступит в продажу в России в чёрном и ярко-зеленом оттенках с 11 ноября эксклюзивно на торговой площадке Tmall, а с 13 ноября — в официальном интернет-магазине HUAWEI. Розничная цена модели с 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем ёмкостью 128 Гбайт составит 16 999 рублей.