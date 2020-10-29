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«До встречи в пустоши, рейнджеры»: к Wasteland 3 приобщилось более миллиона игроков

Вслед за Battletoads ещё один августовский релиз Microsoft преодолел отметку в 1 млн уникальных пользователей — постапокалиптическая ролевая игра Wasteland 3 от inXile Entertainment.

Как и в случае с перезапуском франшизы студии Rare про боевых жаб, о непосредственных продажах речь не идёт: Wasteland 3 тоже доступна в рамках сервиса Xbox Game Pass.

Впрочем, не отметить интерес сообщества к проекту в inXile Entertainment не смогли. На своём официальном сайте студия поблагодарила геймеров за «постоянную поддержку» и пообещала развивать Wasteland 3 и дальше.

«Мы продолжим работать, расширять и улучшать опыт. Это только начало — нам уже не терпится поделиться с вами подробностями в наступающие недели и месяцы. История Wasteland 3 продолжается», — заверили в inXile Entertainment.

В качестве благодарности за 1 млн уникальных пользователей Wasteland 3 разработчики решили опубликовать снятый «несколько лет назад» короткометражный фильм Bison's Meat Delivery: «Надеемся, вам понравится. До встречи в пустоши, рейнджеры».

События 7-минутного ролика разворачиваются во вселенной игры. Водитель грузовика доставки подбирает попутчика, но дороги двух незнакомцев расходятся так же неожиданно, как и сходятся.

Wasteland 3 вышла 28 августа текущего года на PC (Steam, GOG, Windows 10, Xbox Game Pass), PlayStation 4 и Xbox One. В начале октября для игры выпустили патч, который значительно ускоряет загрузки.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Xbox, PlayStation,
Теги: wasteland 3, inxile entertainment, deep silver
wasteland 3, inxile entertainment, deep silver
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