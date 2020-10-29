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Microsoft заявила, что настоящая архитектура RDNA 2 — только в Xbox Series X и S. Но как же PlayStation 5?

Сразу после долгожданной презентации видеокарт AMD Radeon RX 6000 компания Microsoft опубликовала в официальном блоге заметку под авторством технолога Эндрю Гуссена (Andrew Goossen) и директора по программному управлению Джейсона Рональда (Jason Ronald). Они утверждают, что Xbox Series S и X следует считать таким же полноценным воплощением архитектуры RDNA 2, как и новые видеокарты AMD.

В статье Microsoft поздравила AMD с анонсом, но при этом сообщила и кое-что более любопытное: компания подчеркнула, что консоли Xbox Series S и X являются единственными приставками следующего поколения, которые полностью поддерживают архитектуру AMD RDNA 2. Другими словами, прозвучал прозрачный намёк на неполноценность в этом отношении Sony PlayStation 5:

«Мы здесь, в команде Xbox, хотели бы поздравить наших замечательных партнёров из AMD с сегодняшним анонсом графических процессоров RDNA 2 серии Radeon RX 6000. ...Долгосрочные стратегические отношения между Xbox и AMD в последние 15 лет, начиная с Xbox 360, лежат в основе Xbox Series X и S. С предстоящим запуском новых консолей 10 ноября на базе новейших архитектур AMD Zen 2 и RDNA 2 мы представим и новое поколение игр, обеспечив уровень мощности, производительности и совместимости, невиданный ранее в консолях.

Xbox Series X и S — единственные консоли нового поколения с полной аппаратной поддержкой всех возможностей RDNA 2, которые AMD продемонстрировала сегодня. …В самом начале разработки Xbox Series X и S мы знали, что закладываем основу для следующего десятилетия игровых новаций и производительности на консолях, ПК и в облаке. Чтобы реализовать это видение, мы с первого дня хотели использовать все возможности RDNA 2 в своём аппаратном обеспечении. Благодаря тесному сотрудничеству и партнёрству между Xbox и AMD мы не только выполнили это обещание, но пошли ещё дальше, внедрив дополнительные новации следующего поколения, такие как возможности машинного обучения с аппаратным ускорением для улучшения интеллекта NPC, более реалистичной анимации и улучшенного качества изображения с помощью таких технологий, как суперразрешение на основе машинного обучения.

Стремясь поставить на первое место интересы игроков и разработчиков, мы решили дождаться самых передовых технологий от наших партнёров из AMD, прежде чем доработать нашу архитектуру. Теперь, с предстоящим выпуском Xbox Series X и S и новых графических процессоров серии AMD Radeon RX 6000, у разработчиков есть общий набор инструментов и возможностей повышения производительности следующего поколения, которые позволят им создавать новаторские игровые возможности как на консолях, так и на ПК».

В статье не указывается, какие именно функции RDNA 2 будут доступны только на консолях Microsoft следующего поколения. Однако можно немного порассуждать: известно, что Sony, например, никогда не упоминала об использовании чего-либо вроде Variable Rate Shading (VRS) в PlayStation 5. С другой стороны, возможно, японская компания просто создала собственное решение вместо использования стандартной функциональности от AMD.

Подробностями о сотрудничестве Microsoft с AMD над реализацией архитектуры RDNA 2 в консолях Xbox Series S и X поделится Ларри Хриб (Larry Hryb) в своём подкасте на этой неделе, куда пригласит Джейсона Рональда (Jason Ronald). Xbox Series X и S выйдут 10 ноября.

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