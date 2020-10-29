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Хакеры добыли ключ шифрования микрокода процессоров Intel. Это упростит реверс-инжиниринг

Исследователи из российской компании Positive Technologies годами изучают скрытые возможности по отладке процессоров компании Intel. Нетрудно сообразить, что сервисный доступ к процессорам позволяет получить контроль над процессором и вычислениями. Безопасникам необходимо знать, как и при каких условиях процессоры могут быть скомпрометированы. И всплывает много интересного.

процессоры Intel Atom

Процессоры Intel Atom

Как выяснилось, из процессоров Intel можно извлечь секретный ключ для дешифровки исправлений микрокодов микропроцессоров, а это — возможность узнать о потенциальных дырах в продуктах компании, о которых она, по понятным причинам, не будет трубить на каждом углу. В результате для хакеров появляется возможность освоить обратную разработку — так называемый реверс-инжиниринг. Изучая расшифрованный патч кода микропроцессора, злоумышленник может восстановить механизм работы уязвимости процессоров, которая была закрыта при помощи этого патча, и о которой Intel могла умолчать.

Возможность извлечения секретного ключа для дешифровки исправлений микрокода процессоров несколько лет назад обнаружили три исследователя Positive Technologies: Максим Горячий, Дмитрий Скляров и Марк Ермолов. Уязвимость SA-00086 была подтверждена для процессоров Intel Celeron, Pentium и Atom на архитектуре Intel Goldmont и позволяла выполнять код по своему выбору внутри подсистемы Intel Management Engine. Вскоре компания Intel выпустила патч, устраняющий уязвимость SA-00086, но кто мешает установить на систему с уязвимым процессором старый микрокод и воспользоваться уязвимостью?

Продолжив исследования, специалисты из Positive Technologies смогли использовать уязвимость для доступа к сервисному режиму процессоров, названному в Intel «Red Unlock». Инженеры компании используют этот режим для отладки микрокода перед публичным выпуском новых процессоров. Недокументированный отладчик Chip Red Pill (привет кинофильму «Матрица») позволяет выполнять на процессоре вещи, которые будут запрещены штатному изделию. Для обмена данными с процессором в этом случае нужен либо специальный адаптер, либо подключение по USB. Тем самым получить доступ можно будет только к локальному ПК, но не удалённо.

Зато локальный доступ к ПК (процессору) позволяет извлечь секретный ключ для дешифровки патчей, «прилетевших» по сети. Не секрет, что микрокод часто исправляется в процессорах, уже покинувших заводы и сборочные цеха, и установленные в работающих системах. Какую уязвимость и какие ошибки устраняет такой патч, зачастую неизвестно, но перехват ключа и анализ расшифрованного кода заплатки может раскрыть на это глаза.

В компании Intel не считают подобное проблемой, поскольку патч SA-00086 давно реализован в микрокоде, и вероятность того, что кто-то станет возиться с заменой прошивок на уязвимые с последующим анализом исправлений, крайне мала. Что же касается возможности загрузить в процессор микрокод хакера, то она сохраняется лишь до перезагрузки системы и не страшна в большинстве сценариев угроз.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры,
Теги: безопасность, процессоры, уязвимость, intel, positive technologies
безопасность, процессоры, уязвимость, intel, positive technologies
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