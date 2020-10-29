3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиразработка и производство электроникиAMD готовит открытую кроссплатформенную ...
Новости Hardware

AMD готовит открытую кроссплатформенную альтернативу NVIDIA DLSS

В то время как NVIDIA при запуске GeForce Ampere сосредоточилась на технологиях RTX (NVIDIA Ray Tracing) и DLSS (Deep Learning Super Sampling), AMD уделяла больше внимания чистой производительности, более низким требованиям к энергопотреблению и новаторской технологии памяти в видеокартах на базе RDNA 2. Однако это не означает, что AMD не собирается продвигать аналогичные технологии.

Во время вчерашнего анонса не прозвучало никаких подробностей об ответе AMD на NVIDIA DLSS, технологию интеллектуального масштабирования, позволяющую при помощи машинного обучения значительно повысить производительность видеокарты, просто «воссоздав» при помощи ИИ из низкого разрешения изображение, которое никогда не рендерилось видеокартой. Порой это приводит к созданию даже более детализированной и чёткой картинки, чем родное разрешение.

При анонсе AMD Radeon RX 6000 Скотт Херкельман (Scott Herkelman) сказал: «Мы всегда стремимся помочь разработчикам с новыми инициативами, и уже работаем над функцией сверхвысокого разрешения, чтобы дать игрокам возможность повысить производительность при использовании трассировки лучей». Неясно, будет ли предстоящая функция сверхвысокого разрешения работать только при включённой трассировке лучей или это скорее две отдельные технологии, которые можно включить отдельно, как в случае NVIDIA DLSS.

Возможности DirectX 12 Ultimate и AMD FidelityFX

Возможности DirectX 12 Ultimate и AMD FidelityFX

Тому Уоррену (Tom Warren) из The Verge удалось получить дополнительную информацию об этой технологии сверхвысокого разрешения:

«В то время как AMD обещает сойтись с NVIDIA в играх 4K и других сферах, большим пробелом предстоящей битвы является отсутствие эквивалента DLSS. Технология супермасштабирования NVIDIA на базе искусственного интеллекта преображает игры, которые её поддерживают, обеспечивая отличное качество изображения и более высокую частоту кадров просто за счёт активации этой функции.

Но AMD сообщила мне, что у неё в тестировании находится новая функция супермасштабирования, которая предназначена для повышения производительности во время трассировки лучей. Компания обещает, что её технология будет открытой и кроссплатформенной, то есть она сможет появиться в том числе и на консолях следующего поколения — в PlayStation 5, Xbox Series X и S. AMD работает с рядом партнёров над этой технологией и ожидает сильной поддержки в отрасли. К сожалению, технология не будет готова к моменту запуска трёх новых карт серии Radeon RX 6000».

Слайд Microsoft о консолях Xbox Series X и S

Слайд Microsoft о консолях Xbox Series X и S

Хотя AMD чётко сказала об этой функции как о части технологии FidelityFX, Том Уоррен утверждает, что она будет открытой и кроссплатформенной. Трудно представить NVIDIA, поддерживающую интеллектуальное масштабирование FidelityFX, поэтому можно предположить, что эта технология скорее станет частью Microsoft DirectML.

Слайд Microsoft о консолях Xbox Series X и S

Слайд Microsoft о консолях Xbox Series X и S

Xbox Series X и S точно поддерживают ускорение машинного обучения ML. Тензорные ядра будущей консоли требуют очень небольшой площади кристалла, но при этом могут обеспечить повышение производительности в 3–10 раз, о чём сообщается в слайде Microsoft. Суперразрешение DirectML — это технология Microsoft, которая была продемонстрирована ещё в 2019 году на конференции разработчиков игр. Он может обеспечить более высокую частоту кадров и снижение задержек.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
AMD представила видеокарты Radeon RX 6000-й серии: Ampere повержен
Сегодня — презентация AMD, на которой будут представлены мощные видеокарты Radeon RX 6000
Блогер снизил разрешение Death Stranding и Control до 360p, чтобы протестировать новый режим DLSS 2.1
Техноблогеры показали, как GeForce RTX 3090 справляется с разрешением 8K в играх
Первые результаты тестов Radeon RX 6800 XT в 3DMark внушают оптимизм
AMD решила тщательно подготовиться к старту продаж Radeon RX 6000, чтобы не опозориться, как некоторые
Рубрики: Новости Hardware, видеокарты, разработка и производство электроники,
Теги: amd, radeon, dlss, трассировка лучей, rdna 2
amd, radeon, dlss, трассировка лучей, rdna 2
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
AMD представила видеокарты Radeon RX 6000-й серии: Ampere повержен 586
Всех владельцев Merlion (Ситилинк, Позитроника) задержали по уголовному делу 199
Процессоры AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5950X разнесли флагман Intel в тестах CPU-Z 155
Обзор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition: убийца королей 146

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
AMD представила видеокарты Radeon RX 6000-й серии: Ampere повержен
«Мы тоже люди, как и вы»: разработчики Cyberpunk 2077 начали получать угрозы расправой из-за очередного переноса игры
Новая статья: Huawei WATCH GT 2 Pro: титановые смарт-часы
Ведущий производитель электромоторов для HDD инвестирует $10 млрд в тяговые двигатели для электромобилей
Radeon RX 6800 XT оказалась на 25 % медленнее, чем GeForce RTX 3080, в аппаратной трассировке лучей
Vivo официально подтвердила, что выпустит Origin OS на замену Funtouch OS 3 мин.
Более 1100 веб-сайтов перестанут открываться в Internet Explorer в ноябре 6 мин.
Grasshopper показала геймплей No More Heroes 3 и выпустила первые две части серии на Switch 47 мин.
«До встречи в пустоши, рейнджеры»: к Wasteland 3 приобщилось более миллиона игроков 49 мин.
В России создали нейросеть, определяющую коронавирус по звуку кашля 2 ч.
Bravely Default II всё-таки не успеют выпустить до конца 2020 года — игра выйдет 26 февраля 4 ч.
Hitman 3 и Control появятся на Nintendo Switch… в виде потоковых игр 4 ч.
Radeon RX 6000 и Ryzen 5000 появились на обновлённых аренах AMD Fortnite 4 ч.
Видео: красочный остров, загадки и атмосфера приключения во вступлении Call of the Sea 5 ч.
Следующее расширение Path of Exile не выйдет в декабре — разработчики испугались конкуренции с Cyberpunk 2077 5 ч.
Улучшенный костюм в горошек от Zozo позволит измерить параметры тела для заказов одежды онлайн 9 мин.
Huawei подвела итоги работы девяти месяцев 2020 года 23 мин.
EKWB показала водоблоки для видеокарт AMD Radeon RX 6000 и процессоров Ryzen 5000 31 мин.
В Москве организуют тестирование беспилотников для доставки грузов 42 мин.
Xiaomi выпустит доступный лэптоп Mi Notebook 14 с процессором Intel Core i3 45 мин.
AMD готовит открытую кроссплатформенную альтернативу NVIDIA DLSS 46 мин.
Хакеры добыли ключ шифрования микрокода процессоров Intel. Это упростит реверс-инжиниринг 2 ч.
Microsoft заявила, что настоящая архитектура RDNA 2 — только в Xbox Series X и S. Но как же PlayStation 5? 2 ч.
Появилось видео распаковки дрона DJI Mini 2 — возможности Mavic Air 2 при массе до 250 грамм 3 ч.
У невероятного смартфона Samsung экран складывается в двух местах, а в корпусе прячется клавиатура 3 ч.