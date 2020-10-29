AMD готовит открытую кроссплатформенную альтернативу NVIDIA DLSS

В то время как NVIDIA при запуске GeForce Ampere сосредоточилась на технологиях RTX (NVIDIA Ray Tracing) и DLSS (Deep Learning Super Sampling), AMD уделяла больше внимания чистой производительности, более низким требованиям к энергопотреблению и новаторской технологии памяти в видеокартах на базе RDNA 2. Однако это не означает, что AMD не собирается продвигать аналогичные технологии.

Во время вчерашнего анонса не прозвучало никаких подробностей об ответе AMD на NVIDIA DLSS, технологию интеллектуального масштабирования, позволяющую при помощи машинного обучения значительно повысить производительность видеокарты, просто «воссоздав» при помощи ИИ из низкого разрешения изображение, которое никогда не рендерилось видеокартой. Порой это приводит к созданию даже более детализированной и чёткой картинки, чем родное разрешение.

При анонсе AMD Radeon RX 6000 Скотт Херкельман (Scott Herkelman) сказал: «Мы всегда стремимся помочь разработчикам с новыми инициативами, и уже работаем над функцией сверхвысокого разрешения, чтобы дать игрокам возможность повысить производительность при использовании трассировки лучей». Неясно, будет ли предстоящая функция сверхвысокого разрешения работать только при включённой трассировке лучей или это скорее две отдельные технологии, которые можно включить отдельно, как в случае NVIDIA DLSS.

Тому Уоррену (Tom Warren) из The Verge удалось получить дополнительную информацию об этой технологии сверхвысокого разрешения:

«В то время как AMD обещает сойтись с NVIDIA в играх 4K и других сферах, большим пробелом предстоящей битвы является отсутствие эквивалента DLSS. Технология супермасштабирования NVIDIA на базе искусственного интеллекта преображает игры, которые её поддерживают, обеспечивая отличное качество изображения и более высокую частоту кадров просто за счёт активации этой функции.

Но AMD сообщила мне, что у неё в тестировании находится новая функция супермасштабирования, которая предназначена для повышения производительности во время трассировки лучей. Компания обещает, что её технология будет открытой и кроссплатформенной, то есть она сможет появиться в том числе и на консолях следующего поколения — в PlayStation 5, Xbox Series X и S. AMD работает с рядом партнёров над этой технологией и ожидает сильной поддержки в отрасли. К сожалению, технология не будет готова к моменту запуска трёх новых карт серии Radeon RX 6000».

Хотя AMD чётко сказала об этой функции как о части технологии FidelityFX, Том Уоррен утверждает, что она будет открытой и кроссплатформенной. Трудно представить NVIDIA, поддерживающую интеллектуальное масштабирование FidelityFX, поэтому можно предположить, что эта технология скорее станет частью Microsoft DirectML.

Xbox Series X и S точно поддерживают ускорение машинного обучения ML. Тензорные ядра будущей консоли требуют очень небольшой площади кристалла, но при этом могут обеспечить повышение производительности в 3–10 раз, о чём сообщается в слайде Microsoft. Суперразрешение DirectML — это технология Microsoft, которая была продемонстрирована ещё в 2019 году на конференции разработчиков игр. Он может обеспечить более высокую частоту кадров и снижение задержек.