В России создали нейросеть, определяющую коронавирус по звуку кашля

В марте 2021 года в одном из аэропортов Москвы могут начать тестирование нейросети, определяющей по кашлю коронавирус, сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ).

Разработала нейросеть, способную выявлять признаки заболевания COVID-19 по звуковым характеристикам кашля, компания «Медитэкс» (участник Национальной технологической инициативы). Проект получил название Acoustery.

Услугой нейросети можно будет воспользоваться через мобильное приложение или специальный терминал, похожий на смартфон.

«Тестирование определяющей по кашлю коронавирус нейросети в одном из аэропортов московского авиаузла планируется начать в марте 2021 года. К этому моменту, с одной стороны, решение может получить все необходимые документы для использования, с другой — добиться более высокого качества прогнозов», — сообщили в пресс-службе НТИ, добавив, что в настоящее время ведутся переговоры о тестировании нейросети в сервисе каршеринга. Также было отмечено, что тестирование позволит накопить больше данных, что поможет искусственному интеллекту повысить качество диагностики.