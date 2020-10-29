В Москве организуют тестирование беспилотников для доставки грузов

Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы, по сообщению газеты «Ведомости», изучает вопрос о выделении зон для тестирования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для последующего коммерческого использования.

Речь идёт о применении дронов для доставки различных грузов. Это могут быть, скажем, небольшие посылки или товары, приобретённые в онлайновых магазинах. Подобная технология может заинтересовать многие крупные компании и организации, среди которых уже называются «Почта России» и «Сбер логистика».

Тестирование беспилотников-посыльных предлагается разрешить над ландшафтными парками и незастроенными территориями в районах Москвы за МКАД. Кроме того, одним из наиболее подходящих вариантов называется территория «Сколково».

«Идея создания на территории центра "Сколково" тестовой зоны для БПЛА действительно обсуждается. Суть её создания — тестирование сервисов по доставке срочных (например, донорских органов) и крупных грузов, мониторинг инфраструктуры, отработка операций поиска и спасения», — рассказали представители инновационного центра.

Впрочем, окончательное решение по поводу расположения тестовых зон пока не принято. Эксперты говорят, что фактические полёты дронов-посыльных в Москве начнутся в лучшем случае в конце следующего года или в начале 2022-го.

Добавим также, что в настоящее время свободные полёты БПЛА над российскими городами запрещены на законодательном уровне. Использовать дроны можно в зоне прямой видимости оператора в светлое время суток на высоте не более 150 м от земли или водной поверхности.