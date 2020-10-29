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EKWB показала водоблоки для видеокарт AMD Radeon RX 6000 и процессоров Ryzen 5000

Главный архитектор игровых решений AMD Франк Азор (Frank Azor) объявил на вчерашней презентации, что AMD тесно сотрудничает со своими партнёрами, чтобы предоставить совместимые комплексные решения по охлаждению для грядущей экосистемы AMD следующего поколения.

Решения EKWB для охлаждения AMD Ryzen 5000 и Radeon RX 6000 (источник — AMD)

Решения EKWB для охлаждения AMD Ryzen 5000 и Radeon RX 6000 (источник — AMD)

Компания EK Water Blosks (EKWB) уже разрабатывает решения для жидкостного охлаждения для новой экосистемы AMD. Производитель продемонстрировал первые решения жидкостного охлаждения с оптимизированным дизайном для серии Ryzen 5000 и экосистемы Radeon RX 6000.

Решение EKWB для охлаждения Radeon RX 6000 (источник — EKWB)

Решение EKWB для охлаждения Radeon RX 6000 (источник — EKWB)

AMD выпустит как процессоры Zen 3, так и графические процессоры RDNA 2 в этом месяце. Экосистема с обеими архитектурами выиграет от таких технологий, как PCI Express 4.0 и AMD Smart Access Memory — последняя позволит процессору серии Ryzen 5000 получить более прямой доступ ко всем 16 Гбайт видеопамяти GDDR6 серии Radeon RX 6000.

Решение EKWB для охлаждения AMD Ryzen 5000 (источник — EKWB)

Решение EKWB для охлаждения AMD Ryzen 5000 (источник — EKWB)

Все три видеокарты Navi 21, анонсированные вчера, будут иметь схожий дизайн платы, поэтому любое решение для охлаждения от сторонних производителей, которое предназначено для одной модели, должно подходить и для остальных. Неудивительно, что приведённый на изображениях водоблок EK совместим с Radeon RX 6900 XT (300 Вт), RX 6800 XT (300 Вт) и RX 6800 (250 Вт).

«Только AMD может предоставить совершенную игровую платформу за счёт связки Ryzen 5000 и Radeon RX 6000» (источник — AMD)

«Только AMD может предоставить совершенную игровую платформу за счёт связки Ryzen 5000 и Radeon RX 6000» (источник — AMD)

EK ещё не подтвердила, когда будут доступны новые продукты. Серия процессоров AMD Ryzen 5000 будет запущена 5 ноября, а видеокарты AMD Radeon RX 6000 официально выйдут на рынок 18 ноября.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, видеокарты,
Теги: amd, amd ryzen, amd radeon, rdna 2, zen 3, ek water blocks
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