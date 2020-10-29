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Улучшенный костюм в горошек от Zozo позволит измерить параметры тела для заказов одежды онлайн

Японский интернет-магазин модной одежды Zozo, закрывший в прошлом году проект Zozosuit из-за понесённых убытков, решил вновь вернуться к этой идее. В четверг ретейлер представил преемника своего костюма для измерения параметров тела «Zozosuit», который, как ожидается, позволит обеспечить более высокую точность измерений за счёт изменений в дизайне и программном обеспечении.

ZOZO

ZOZO

Напомним, что костюм Zozosuit в горошек, рассылавшийся ранее бесплатно пользователям, при сканировании с помощью мобильного приложения позволял им загружать свои параметры и заказывать одежду. Проект вызвал огромный интерес. Фирма разослала Zozosuit всем желающим, но не все пользователи оформляли заказ и, к тому же, начали поступать жалобы на несоответствие размера полученной одежды с параметрами клиента.

ZOZO

ZOZO

По словам Zozo, которым управляет подразделение конгломерата SoftBank, новый облегающий костюм Zozosuit 2 имеет в 50 раз больше маркеров, что позволяет сканировать тело клиента с более высокой точностью, необходимой для подбора таких товаров, как спортивная одежда и нижнее белье.

ZOZO

ZOZO

Интернет-магазин модной одежды сообщил, что сейчас ищет партнёров для возрождения проекта и планирует его запустить в течение года. В настоящее время Zozo предлагает коврик «Zozomat», который можно использовать для измерения стопы с целью получения её 3D-изображения, что позволит не ошибиться с размером  обуви при онлайн-покупке.

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Рубрики: Новости Hardware, комментарии последних событий,
Теги: интернет-магазины, одежда, размеры
интернет-магазины, одежда, размеры
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