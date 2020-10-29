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Более 1100 веб-сайтов перестанут открываться в Internet Explorer в ноябре

Некогда популярный веб-браузер Internet Explorer постепенно уходит в прошлое. Последняя его версия, всё ещё присутствующая в Windows 10, была выпущена несколько лет назад, и после запуска нового браузера Edge на базе Chromium разработчики стараются постепенно перевести пользователей на работу с ним. Очередным шагом в этом направлении станет невозможность открытия 1156 популярных сайтов в IE.

Начиная со следующего месяца, пользователи, которые попытаются получить доступ к определённым веб-сайтам с помощью IE, увидят, что обозреватель не может открыть веб-страницу, и вместо этого она будет автоматически загружена с помощью Edge. Этот шаг является частью плана Microsoft по отказу от поддержки браузера IE.

Функция блокировки загрузки некоторых сайтов в IE уже тестируется с привлечением ограниченного числа пользователей Windows 10 с момента появления Edge 84, который был запущен летом этого года. Однако с выходом Edge 87, релиз которого должен состояться в следующем месяце, Microsoft планирует принудительно активировать функцию перенаправления IE-to-Edge для всех пользователей программной платформы.

При работе функции автоматического перенаправления используется новая DLL-библиотека, которая была добавлена вместе с обновлениями Edge летом. В числе сайтов, которые перестанут открываться в ноябре с помощью IE, фигурируют такие платформы, как YouTube, Instagram, Twitter, ESPN, Yahoo и другие.

Корпоративные клиенты смогут задействовать групповую политику для отключения функции автоматического перенаправления открытия ссылок в Edge. Функция будет работать только на устройствах, где установлены IE и Edge. На старых рабочих станциях, где установлен только IE, новая функция работать не будет.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Браузеры,
Теги: edge, internet explorer, microsoft
edge, internet explorer, microsoft
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