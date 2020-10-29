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Космическая цена: металлический астероид Психея оценили в 10 квинтиллионов долларов США

Новое исследование говорит о том, что совокупная стоимость ископаемых, заключённых в недрах астероида Психеи, исчисляется квадриллионами долларов США.

Иллюстрации NASA

Иллюстрации NASA

Названное космическое тело — это астероид главного пояса, располагающийся между орбитами Марса и Юпитера. Объект находится на расстоянии приблизительно 370 млн километров от Земли, а его размеры достигают 214 × 181 × 145 км. Иными словами, тело имеет форму эллипсоида.

Главная особенность Психеи заключается в том, что этот астероид состоит преимущественно из железа и никеля. По оценкам, на данный объект приходится почти 1 % массы всех тел пояса астероидов.

«Нам уже встречались метеориты, которые состоят преимущественно из металла, но Психея претендует на звание уникального объекта, поскольку может оказаться астероидом, полностью состоящим из железа и никеля», — говорят учёные.

Если это действительно так, то стоимость Психеи в плане добычи полезных ископаемых может достигать 10 квинтиллионов долларов США, или $10 000 000 000 000 000 000. Для сравнения: в прошлом году объём мировой экономики оценивался в $142 трлн.

Нужно отметить, что в августе 2022 года Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) намерено отправить к Психее автоматическую исследовательскую станцию. Зонд должен добраться до астероида в 2026-м. 

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос,
Теги: астероид, космос, наука, металл
астероид, космос, наука, металл
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