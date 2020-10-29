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Square Enix рассказала о мире и персонажах Final Fantasy XVI

На официальном сайте Final Fantasy XVI появилась новая информация о мире, антураже, персонажах и сюжете ролевой игры от компании Square Enix, анонс которой состоялся в прошлом месяце.

Главного героя Final Fantasy XVI зовут Клайв Росфилд. В трейлере были представлены два его периода жизни: сначала в качестве молодого солдата, затем в роли более возрастного персонажа. Клайв будет защищать своего брата Джошуа на протяжении всей игры. У последнего присутствует какая-то связь с Фениксом (призываемым могущественным существом вселенной Final Fantasy), и сюжет в том числе посвящён ей.

«Джошуа часто сетует на то, что он — хрупкий и книжный червь — получил власть над пламенем жар-птицы, а не его более сильный и храбрый брат, — говорится в описании персонажей. — В то время как Клайв с радостью подвергает себя любой опасности, Джошуа вздрагивает при виде моркови на его обеденной тарелке. Но морковь станет его меньшей заботой, когда герой окажется вовлечённым в трагические события, навсегда изменившие жизнь Клайва».

Square Enix также рассказала ещё об одном персонаже — Джилл Уоррик. Это подруга детства братьев, живущая в их семье. Джилл — добрая и скромная. Кроме того, похоже, девушка каким-то образом влияет на поддержание мира между двумя враждующими народами.

Мир Final Fantasy XVI называется Валистея. Он усеян матерекристаллами (Mothercrystal), мощь эфира которых является причиной многолетних войн между нациями. Всего было перечислено шесть королевств: великое герцогство Розария, Священная империя Санбрек, королевство Валоед, республика Далмекиан и Железное королевство.

«На протяжении поколений люди стекались к этим маякам, чтобы воспользоваться их благословением — использовали эфир, чтобы вызвать магию, которая позволяет им жить в комфорте и изобилии. Вокруг каждого матерекристалла выросли великие державы, и между ними долгое время царил мир. Но сейчас договорённости были нарушены, поскольку распространение скверны угрожает уничтожить их владения», — говорится в описании.

Final Fantasy XVI была анонсирована для PlayStation 5.

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Рубрики: Новости Software, игры, RPG, JRPG, Боевик, PlayStation,
Теги: final fantasy xvi, square enix, jrpg
final fantasy xvi, square enix, jrpg
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