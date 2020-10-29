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Новый смарт-динамик Xiaomi обеспечивает 6,5 часа музыки при работе от аккумулятора

Китайская компания Xiaomi анонсировала очередное устройство для умного дома — динамик XiaoAI Speaker Art Battery Edition с интеллектуальным голосовым ассистентом. Продажи гаджета начнутся 1 ноября.

Представленная колонка — это новая модификация динамика XiaoAI Speaker Art, который в Европе известен под именем Mi Smart Speaker. В конструкции используется 2,5-дюймовый широкодиапазонный излучатель мощностью 12 Вт. Два микрофона способны улавливать команды с разных направлений и расстояний.

Версия XiaoAI Speaker Art Battery Edition, как отражено в названии, оборудована встроенной аккумуляторной батареей. Утверждается, что её заряда хватит на шесть с половиной часов работы в режиме воспроизведения музыкальных материалов.

Динамик заключён в корпус-бочонок с перфорированной металлической поверхностью, насчитывающей около 10,5 тыс. небольших отверстий. В верхней части предусмотрена многоцветная подсветка в виде полосы с палитрой из 16 млн оттенков.

Устройство поддерживает беспроводную связь Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.2. Две колонки могут работать в связке для формирования пространственной аудиокартины. На верхней панели расположены сенсорные кнопки управления.

Приобрести динамик Xiaomi XiaoAI Speaker Art Battery Edition можно будет по ориентировочной цене 59 долларов США. 

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Рубрики: Новости Hardware, аудио/видео периферия, наушники, веб-камеры,
Теги: xiaomi, смарт-динамик, динамик, голосовой помощник, голосовые ассистенты
xiaomi, смарт-динамик, динамик, голосовой помощник, голосовые ассистенты
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