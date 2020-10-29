3DNewsНовости SoftwareНовости сетиУдачный запуск в России помог Spotify на...
Новости Software

Удачный запуск в России помог Spotify нарастить пользовательскую базу до 320 млн человек

Компания Spotify Technology, являющаяся владельцем одноимённого музыкального сервиса, опубликовала некоторые статистические данные по итогам третьего квартала. В отчётном периоде количество ежемесячных активных пользователей Spotify выросло до 320 млн человек, а платных подписчиков — до 144 млн человек, что соответственно на 29 и 27 % больше по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года.

Значительный рост числа пользователей обусловлен маркетинговыми кампаниями в Индии, а также удачным запуском музыкального сервиса в России и 12 других странах. Примечательно, что компания назвала запуск в России «самым успешным на сегодняшний день выходом на новый рынок».

Благодаря уверенному росту числа пользователей и количества платных подписок Spotify уверено опережает конкурирующие музыкальные сервисы Amazon и Apple. По имеющимся данным, в январе этого года пользовательская база сервиса Amazon Music составляла 55 млн человек, из которых «почти все» являлись платными подписчиками. Что касается сервиса Apple, то в прошлом году компания заявила о 60 млн платных подписчиках.

Вместе с ростом числа пользователей на 14 % увеличилась квартальная выручка Spotify, достигнув в денежном выражении $2,32 млрд. Чистый убыток составил $118 млн, тогда как в прошлом году сервис получил $282 млн прибыли. Отчасти это связано со стремлением компании расширить пользовательскую базу, привлекая новых людей с помощью разных маркетинговых кампаний и акций.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
За несколько месяцев работы в России Spotify вошёл в топ-10 музыкальных сервисов
Песню в Spotify теперь можно найти по строчке из её текста
Основатель Spotify инвестирует €1 млрд в технологические стартапы из Европы
Ведущий производитель электромоторов для HDD инвестирует $10 млрд в тяговые двигатели для электромобилей
Вместо Huawei за японскими комплектующими для смартфонов пришли другие фирмы
Сотрудников «Аэрофлота» обвинили в контрабанде техники Apple на $50 млн. iPhone, iPad и прочее вывозили чемоданами
Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: spotify, стриминг, музыкальный сервис
spotify, стриминг, музыкальный сервис
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
AMD представила видеокарты Radeon RX 6000-й серии: Ampere повержен 621
Всех владельцев Merlion (Ситилинк, Позитроника) задержали по уголовному делу 201
Процессоры AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5950X разнесли флагман Intel в тестах CPU-Z 155
Обзор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition: убийца королей 147

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Хакеры добыли ключ шифрования микрокода процессоров Intel. Это упростит реверс-инжиниринг
«Мы тоже люди, как и вы»: разработчики Cyberpunk 2077 начали получать угрозы расправой из-за очередного переноса игры
AMD представила видеокарты Radeon RX 6000-й серии: Ampere повержен
Ведущий производитель электромоторов для HDD инвестирует $10 млрд в тяговые двигатели для электромобилей
Новая статья: Huawei WATCH GT 2 Pro: титановые смарт-часы
Netflix представила Леона и Клэр из нового сериала Resident Evil: Infinite Darkness 46 мин.
Приключение Spirit of the North выйдет на PS5 в улучшенной версии 2 ч.
AMD помогла разработчикам Godfall и DiRT 5 добавить тени с трассировкой лучей, но разница едва заметна 2 ч.
«Это сложно представить»: Тодд Говард о релизе The Elder Scrolls 6 в качестве консольного эксклюзива Xbox 2 ч.
NVIDIA показала трейлер Watch Dogs: Legion с акцентом на трассировку лучей и DLSS 2 ч.
Видео: похорошевшие локации и грозные боссы во втором геймплейном трейлере ремейка Demon’s Souls 3 ч.
Драйвер GeForce 457.09: поддержка Watch Dogs: Legion, DiRT 5, Ghostrunner, другие новшества и масса исправлений 3 ч.
Huawei опубликовала график выпуска бета-версии EMUI 11. Её получат 37 устройств Huawei и Honor 3 ч.
Серия Wizardry вернётся: японская компания Drecom купила авторские права и выпустит новую часть 4 ч.
Киберпанковый Лавкрафт: состоялся релиз мрачного триллера Transient от создателей Conarium 4 ч.
NASA объявило конкурс на лучшие идеи лунных погрузочно-разгрузочных механизмов 5 мин.
LG выпустила смартфон K92 5G с процессором Snapdragon 690 и 64-Мп камерой по цене $360 20 мин.
Владелец TikTok выпустил умную настольную лампу за $120 25 мин.
Четверть выручки AMD за минувший квартал принесли консоли, а 15 % — серверы 40 мин.
Сети 5G сделают гидроэлектростанции Китая умнее и безопаснее 58 мин.
Новая статья: Компьютер месяца. Спецвыпуск: тестируем сборку с GeForce RTX 3070 и сравниваем ее с игровыми системами прошлых лет 2 ч.
Apple увеличила заказы на лидары в связи с высоким спросом на iPhone 12 Pro 2 ч.
Слухи: США разрешили чипмейкерам возобновить поставки Huawei 2 ч.
Смартфоны Huawei без сервисов Google заняли 10 % российского рынка 2 ч.
Раскрыта необычная конфигурация камеры Samsung Galaxy S21 Ultra 2 ч.