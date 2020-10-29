Удачный запуск в России помог Spotify нарастить пользовательскую базу до 320 млн человек

Компания Spotify Technology, являющаяся владельцем одноимённого музыкального сервиса, опубликовала некоторые статистические данные по итогам третьего квартала. В отчётном периоде количество ежемесячных активных пользователей Spotify выросло до 320 млн человек, а платных подписчиков — до 144 млн человек, что соответственно на 29 и 27 % больше по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года.

Значительный рост числа пользователей обусловлен маркетинговыми кампаниями в Индии, а также удачным запуском музыкального сервиса в России и 12 других странах. Примечательно, что компания назвала запуск в России «самым успешным на сегодняшний день выходом на новый рынок».

Благодаря уверенному росту числа пользователей и количества платных подписок Spotify уверено опережает конкурирующие музыкальные сервисы Amazon и Apple. По имеющимся данным, в январе этого года пользовательская база сервиса Amazon Music составляла 55 млн человек, из которых «почти все» являлись платными подписчиками. Что касается сервиса Apple, то в прошлом году компания заявила о 60 млн платных подписчиках.

Вместе с ростом числа пользователей на 14 % увеличилась квартальная выручка Spotify, достигнув в денежном выражении $2,32 млрд. Чистый убыток составил $118 млн, тогда как в прошлом году сервис получил $282 млн прибыли. Отчасти это связано со стремлением компании расширить пользовательскую базу, привлекая новых людей с помощью разных маркетинговых кампаний и акций.