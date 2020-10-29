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Новости Hardware

Крупнейший в мире рынок смартфонов обвалился из-за пандемии

Компания Counterpoint Technology Market Research оценила расстановку сил на крупнейшем в мире рынке смартфонов — китайском: продажи в годовом исчислении серьёзно упали, что объясняется пандемией.

Reuters

Reuters

Отмечается, что в третьем квартале 2020-го отгрузки смартфонов в Поднебесной сократились на 14 % по сравнению с тем же периодом 2019-го. Впрочем, в квартальном исчислении зафиксирована положительная динамика — плюс 6 %.

Ведущим игроком рынка смартфонов КНР является Huawei с долей около 45 %. Однако позиции этой компании начали ослабевать в связи с различными сложностями, спровоцированными американскими санкциями.

На втором месте по популярности находятся аппараты Vivo с долей в 17 %, а на третьем — OPPO с 15 %. Далее идёт Xiaomi, контролирующая 11 % китайского рынка: эта компания стала единственным крупным игроком отрасли, которому удалось показать рост продаж в годовом исчислении.

Отмечается также, что более 50 % всех реализованных в прошлом квартале на территории Китая смартфонов поддерживали сотовую связь пятого поколения (5G). Для сравнения: во второй четверти 2020-го этот показатель равнялся 33 %, а в первой четверти — 16 %. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: смартфоны, китай, 5g, аналитика, анализ рынка
смартфоны, китай, 5g, аналитика, анализ рынка
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