США разрешили Sony и OmniVision поставлять датчики изображения для Huawei

Два ведущих поставщика датчиков изображения для камер смартфонов, компании Sony и OmniVision, получили лицензии правительства США на возобновление поставок своей продукции китайской компании Huawei Technologies, сообщил ресурс Nikkei Asia со ссылкой на информированные источники.

Sony является эксклюзивным поставщиком чипов CMOS-датчиков, которые позволили Huawei предложить смартфоны с камерами мирового класса, способные соперничать с ведущими конкурентами в отрасли, такими как iPhone. По словам китайской компании, в камерах новой серии смартфонов Huawei Mate 40, представленной на прошлой неделе, используются сенсоры Sony.

Omnivision, дочерняя компания Will Semiconductor из Шанхая, приобретённая ещё в 2014 году китайским фондом, является третьим по величине производителем датчиков изображения CMOS, уступая лишь Sony и Samsung. В настоящее время она входит в число ключевых поставщиков сенсоров для Apple, Oppo и Xiaomi.

«Мы узнали, что некоторые поставщики дисплеев и датчиков изображения получили лицензии от правительства США, поскольку эти компоненты считаются менее связанными с проблемами кибербезопасности, и Sony входит в число тех, кто получил одобрение», — сообщил ресурсу Nikkei Asia источник из отрасли по производству чипов.

Несмотря на получение лицензии, Sony по-прежнему с осторожностью оценивает перспективы ведения бизнеса с Huawei, сообщил Nikkei источник, близкий к японской компании, поскольку китайскому производителю необходимо также обеспечить надёжные источники поставок многих других чипов и компонентов для своего производства смартфонов.

С 15 сентября глобальные поставщики должны получать лицензию правительства США на осуществление поставок китайской компании, если в их производстве используются какие-либо американские технологии.

Samsung Display, крупнейший поставщик дисплеев для смартфонов Huawei, тоже получил разрешение США на продолжение своего бизнеса с китайской компанией. Как сообщает Nikkei Asia, материнская компания южнокорейского производителя дисплеев Samsung Electronics и поставщик чипов памяти SK Hynix пока не получили одобрения США на поставки чипов памяти и других компонентов для Huawei.