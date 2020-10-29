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Раскрыта необычная конфигурация камеры Samsung Galaxy S21 Ultra

В январе следующего года компания Samsung анонсирует флагманские смартфоны нового поколения — аппараты Galaxy S21. По мере приближения презентации устройства обрастают дополнительными подробностями.

Не так давно ресурс OnLeaks представил качественные рендеры, раскрывающие конструктивные особенности моделей Galaxy S21 и Galaxy S21 Ultra. Тогда говорилось, что старший представитель серии получит массивную тыльную камеру с четырьмя оптическими элементами и вспышкой. Однако теперь в распоряжении того же сайта OnLeaks оказались новые данные.

Утверждается, что в состав камеры Galaxy S21 Ultra войдут пять оптических компонентов и вспышка. В частности, могут быть задействованы четыре датчика изображения и некий дополнительный сенсор, предназначение которого пока остаётся загадкой. Возможно, речь идёт о лидаре по аналогии с iPhone.

Новый рендер (см. выше) даёт представление о том, как могут быть организованы компоненты камеры. Показанное техническое решение выглядит довольно необычно, хотя реальное расположение элементов может оказаться несколько иным.

Между тем в Интернете опубликованы изображения прозрачного силиконового чехла для смартфона Galaxy S21. Они подтверждают ранее публиковавшиеся сведения о наличии тройной основной камеры и дисплея с небольшим отверстием по центру в верхней области. В нижней части корпуса находится симметричный порт USB Type-C.

Добавим, что в новое семейство флагманских смартфонов, помимо Galaxy S21 и Galaxy S21 Ultra, войдёт версия Galaxy S21+. Все устройства получат поддержку 5G. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: samsung, samsung galaxy, galaxy, смартфон
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