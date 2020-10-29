Huawei опубликовала график выпуска бета-версии EMUI 11. Её получат 37 устройств Huawei и Honor

Китайский техногигант Huawei не занял высоких позиций в рейтинге Counterpoint, демонстрирующем, насколько регулярно компании обновляют свои смартфоны. Тем не менее, вскоре это может измениться. Ван Ченглу (Wang Chenglu), президент отдела программного обеспечения Huawei, сообщил, что компания готовит выпуск EMUI 11 для 37 фирменных устройств.

Десятого октября флагманские серии Huawei P40 и Mate 30 получили публичную бета-версию новой фирменной оболочки. Сегодня к программе бета-тестирования присоединились ещё десять смартфонов, среди которых Honor 30 и Huawei Nova 7. Кроме того, компания опубликовала список устройств, которые обновятся до EMUI 11, с датами выпуска бета-версий прошивки. Главная цель компании состоит в том, чтобы привлечь новых пользователей, демонстрируя им преимущества платформы Huawei.

Напомним, что EMUI 11 была запущена 10 сентября. Хоть она всё ещё основана на Android 10, оболочка содержит в себе массу визуальных изменений и новых функций. Фактически, это смесь Android и Harmony OS, поскольку множество компонентов и технологий были перенесены из собственной ОС Huawei.

Кроме того, Ченглу намекнул, что это может быть последняя версия EMUI перед тем, как компания заменит её на Harmony OS. Ожидается, что это произойдёт уже в следующем году.