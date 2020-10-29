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Драйвер GeForce 457.09: поддержка Watch Dogs: Legion, DiRT 5, Ghostrunner, другие новшества и масса исправлений

NVIDIA продолжает придерживаться программы Game Ready, выпуская к свежим играм оптимизированные под них драйверы. На этот раз речь идёт о пакете GeForce Game Ready 457.09 WHQL, который приносит поддержку и оптимизации для таких новых проектов, как Watch Dogs: Legion, DiRT 5, Ghostrunner, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered и Xuan-Yuan Sword VII.

Кроме того, среди изменений упоминается поддержка нового ускорителя GeForce RTX 3070 на базе архитектуры Ampere, а также переименование параметра «Max Q Dynamic Boost» в панели управления настройками 3D просто в «Dynamic Boost».

Кроме того, специалисты компании исправили ворох выявленных проблем:

  • на ноутбуках с ускорителями Turing пользователи видели чёрное окно при воспроизведении видео в веб-браузере;
  • For Honor на серии GeForce RTX 30 вылетала на рабочий стол при запуске;
  • происходили случайные мерцания в конфигурациях с несколькими мониторами при активации параметра G-SYNC;
  • на мониторах Dell S2417DG и Dell S2716DG возникало мерцание при воспроизведении видео YouTube или Twitch при частоте 144 Гц;
  • Forza Motorsport 7 вылетала на рабочий стол при запуске;
  • пользователи видели чёрный экран при запуске игры на мониторе с использованием DSC (Display Stream Compression);
  • при включённом режиме G-SYNC на дисплеях Freesync половина экрана становилась чёрной.

Кроме того, NVIDIA продолжает устранять известные проблемы:

  • на ускорителях с архитектурой Ampere потребление энергии графическим процессором увеличивается в режиме ожидания в системах, использующих мониторы G-SYNC с высокой частотой обновления;
  • после запуска и последующего закрытия Star Wars: Squadrons технологии Freestyle и Ansel перестают работать с поддерживаемыми играми;
  • при применении фильтров Freestyle выдаётся синий экран при нажатии сочетания «Alt + Tab» во время работы приложений Vulkan;
  • в Call of Duty: Warzone на картах серии GeForce RTX 30 пользователи сталкиваются со снижением производительности в процессе игры;
  • в Sunset Overdrive отображается случайные зелёные артефакты, если в настройках игры включена глубина резкости;
  • в Forza Motorsport 7 бордюр отображает чёрную полосу во время гонки на определенных трассах;
  • в YouTube воспроизведение видео останавливается при прокрутке страницы вниз;
  • дисплей ноутбуков с RTX 2060 мерцает или становиться чёрным, когда гибридная графика Microsoft отключена;
  • ноутбуки с картами Pascal и дисплеями с высокой частотой обновления переключаются в режим 60 Гц во время игры.

GeForce Game Ready 457.09 WHQL датирован 29 октября, а загрузить его можно в версиях для 64-бит Windows 7 и Windows 10 с сайта NVIDIA или через приложение GeForce Experience. Кстати, в сентябре компания представила масштабное обновление своего графического драйвера — GeForce Game Ready 456.38 WHQL.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Спорт, Гонки, Драйверы,
Теги: nvidia, geforce, драйвер, watch dogs: legion, dirt 5, ghostrunner
nvidia, geforce, драйвер, watch dogs: legion, dirt 5, ghostrunner
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