Драйвер GeForce 457.09: поддержка Watch Dogs: Legion, DiRT 5, Ghostrunner, другие новшества и масса исправлений

NVIDIA продолжает придерживаться программы Game Ready, выпуская к свежим играм оптимизированные под них драйверы. На этот раз речь идёт о пакете GeForce Game Ready 457.09 WHQL, который приносит поддержку и оптимизации для таких новых проектов, как Watch Dogs: Legion, DiRT 5, Ghostrunner, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered и Xuan-Yuan Sword VII.

Кроме того, среди изменений упоминается поддержка нового ускорителя GeForce RTX 3070 на базе архитектуры Ampere, а также переименование параметра «Max Q Dynamic Boost» в панели управления настройками 3D просто в «Dynamic Boost».

Кроме того, специалисты компании исправили ворох выявленных проблем:

на ноутбуках с ускорителями Turing пользователи видели чёрное окно при воспроизведении видео в веб-браузере;

For Honor на серии GeForce RTX 30 вылетала на рабочий стол при запуске;

происходили случайные мерцания в конфигурациях с несколькими мониторами при активации параметра G-SYNC;

на мониторах Dell S2417DG и Dell S2716DG возникало мерцание при воспроизведении видео YouTube или Twitch при частоте 144 Гц;

Forza Motorsport 7 вылетала на рабочий стол при запуске;

пользователи видели чёрный экран при запуске игры на мониторе с использованием DSC (Display Stream Compression);

при включённом режиме G-SYNC на дисплеях Freesync половина экрана становилась чёрной.

Кроме того, NVIDIA продолжает устранять известные проблемы:

на ускорителях с архитектурой Ampere потребление энергии графическим процессором увеличивается в режиме ожидания в системах, использующих мониторы G-SYNC с высокой частотой обновления;

после запуска и последующего закрытия Star Wars: Squadrons технологии Freestyle и Ansel перестают работать с поддерживаемыми играми;

при применении фильтров Freestyle выдаётся синий экран при нажатии сочетания «Alt + Tab» во время работы приложений Vulkan;

в Call of Duty: Warzone на картах серии GeForce RTX 30 пользователи сталкиваются со снижением производительности в процессе игры;

в Sunset Overdrive отображается случайные зелёные артефакты, если в настройках игры включена глубина резкости;

в Forza Motorsport 7 бордюр отображает чёрную полосу во время гонки на определенных трассах;

в YouTube воспроизведение видео останавливается при прокрутке страницы вниз;

дисплей ноутбуков с RTX 2060 мерцает или становиться чёрным, когда гибридная графика Microsoft отключена;

ноутбуки с картами Pascal и дисплеями с высокой частотой обновления переключаются в режим 60 Гц во время игры.

GeForce Game Ready 457.09 WHQL датирован 29 октября, а загрузить его можно в версиях для 64-бит Windows 7 и Windows 10 с сайта NVIDIA или через приложение GeForce Experience. Кстати, в сентябре компания представила масштабное обновление своего графического драйвера — GeForce Game Ready 456.38 WHQL.