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Видео: похорошевшие локации и грозные боссы во втором геймплейном трейлере ремейка Demon’s Souls

Издательство Sony Interactive Entertainment совместно со студиями-разработчиками Bluepoint Games и SIE Japan Studio представили второй трейлер игрового процесса ремейка Demon’s Souls.

Львиная доля пятиминутного ролика посвящена одной локации — скрывающемуся за вторым по счёту обелиском подземному миру шахтёров — и населяющим её рядовым противникам и трём боссам.

В отличие от предыдущей демонстрации, враги в новом трейлере не погибают от одного удара героя. Вероятно, разработчики учли отзывы игроков, посчитавших такую условность излишней.

Помимо контента из подземного мира, создатели обновлённой Demon’s Souls продемонстрировали сцены (с участием, в том числе, боссов) из других, более поздних этапов игры.

Как и было обещано, в ремейке Demon’s Souls будет два режима графики: полноценное разрешение 4K при 30 кадрах/с (кинематографический режим) и стабильные 60 кадров/с, но уже в динамическом 4K (режим производительности).

Новые скриншоты ремейка Demon’s Souls
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Ремейк Demon’s Souls поступит в продажу 12 ноября эксклюзивно для PlayStation 5. Дата актуальная и для России, несмотря на то, что сама консоль появится в стране лишь через неделю после выхода игры.

По неподтверждённой информации, осовремененная Demon’s Souls отправилась на золото ещё 24 сентября и всё-таки будет содержать Fractured Mode. Что именно это за режим, на данный момент неизвестно.

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Рубрики: Новости Software, игры, RPG, JRPG, Боевик, PlayStation,
Теги: demon’s souls, bluepoint games, sie japan studio, sony interactive entertainment
demon’s souls, bluepoint games, sie japan studio, sony interactive entertainment
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